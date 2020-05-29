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2020-05-29T12:54
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В Петербурге задержали подпольную группу торговцев оружием
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РИА Новости

В Петербурге задержали подпольную группу торговцев оружием

12:54 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали десятерых подозреваемых в торговле оружием и боеприпасами в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали десять соучастников. При обысках изъято большое количество оружия и боеприпасов", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, среди подозреваемых оказались двое водителей такси и парикмахер, все они жители Петербурга или Ленинградской области.
"В результате проведения обысков по местам проживания пятерых злоумышленников и в гараже одного из них были обнаружены и изъяты более десяти пистолетов с признаками переделки, два пистолета-пулемета. Также несколько винтовок, карабинов и ружей, револьвер, более ста патронов различного калибра, порох, комплектующие и заготовки для оружия", - говорится в сообщении.
Среди изъятого оружия оказалось большое количество самодельных ручек-пистолетов.
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