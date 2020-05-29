В Петербурге задержали подпольную группу торговцев оружием

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали десятерых подозреваемых в торговле оружием и боеприпасами в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали десять соучастников. При обысках изъято большое количество оружия и боеприпасов", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, среди подозреваемых оказались двое водителей такси и парикмахер, все они жители Петербурга или Ленинградской области.
"В результате проведения обысков по местам проживания пятерых злоумышленников и в гараже одного из них были обнаружены и изъяты более десяти пистолетов с признаками переделки, два пистолета-пулемета. Также несколько винтовок, карабинов и ружей, револьвер, более ста патронов различного калибра, порох, комплектующие и заготовки для оружия", - говорится в сообщении.
Среди изъятого оружия оказалось большое количество самодельных ручек-пистолетов.