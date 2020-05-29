В Петербурге задержали подпольную группу торговцев оружием

"В результате проведения обысков по местам проживания пятерых злоумышленников и в гараже одного из них были обнаружены и изъяты более десяти пистолетов с признаками переделки, два пистолета-пулемета. Также несколько винтовок, карабинов и ружей, револьвер, более ста патронов различного калибра, порох, комплектующие и заготовки для оружия", - говорится в сообщении.