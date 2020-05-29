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Культура
2020-05-29T11:37
https://ria.ru/20200529/1572162698.html
Леди Гага выложила в Сети свой новый альбом
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РИА Новости

Леди Гага выложила в Сети свой новый альбом

11:37 29.05.2020
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© Фото : официальный сайт "Леди Гаги"Обложка музыкального альбома "Chromatica" певицы Стефани Джоанны Анджелины Джерманотты (Lady Gaga)
Обложка музыкального альбома Chromatica певицы Стефани Джоанны Анджелины Джерманотты (Lady Gaga)
© Фото : официальный сайт "Леди Гаги"
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Леди Гага выложила в Сети свою новую студийную пластинку под названием “Chromatica”, сообщает NME.
Это первый альбом певицы после “Joanne” 2016 года и шестой с начала карьеры.
Ранее она знакомила поклонников с отдельными треками из него: "Stupid Love", "Rain On Me" (вместе с Арианой Гранде) и "Sour Candy" (вместе с BLACKPINK).
В новую работу Леди Гаги также вошла композиция, которую она записала с сэром Элтоном Джоном (“Sine from Above”).
"Элтон всегда призывал меня внимательно относиться к своей профессии и заботиться о себе. И я очень благодарна ему за эти советы", — поделилась она в интервью Apple Music на прошлой неделе, назвав его своим "давним" ментором.
Накануне она сама начала развозить диски и пластинки с альбомом по торговым точкам.
"Я сама доставлю "Chromatica" во все магазины мира... для него времени и расстояний не существует", — прокомментировала она фотографии в грузовике, которые опубликовала в своем инстаграме.
Изначально предполагалось, что “Chromatica” выйдет 10 апреля, но дату релиза перенесли из-за пандемии коронавируса.
Американская певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага)
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