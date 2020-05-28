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Культура
2020-05-28T19:13
https://ria.ru/20200528/1572124798.html
Леди Гага представила в Сети трек "Sour candy", записанный с Blackpink
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567707922_0:0:2998:1686_1036x0_80_0_0_0ddfa8203c378c69925d62ee1f171bf7.jpg
РИА Новости

Леди Гага представила в Сети трек "Sour candy", записанный с Blackpink

19:13 28.05.2020
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© AP Photo / Theo WargoАмериканская певица Стефани Джоанн Анджелиина Джерманотта (Lady Gaga)
Американская певица Стефани Джоанн Анджелиина Джерманотта (Lady Gaga)
© AP Photo / Theo Wargo
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американская певица Леди Гага представила в Сети клубный трек "Sour candy", в записи которого приняла участие южнокорейская группа Blackpink. Его можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.
В песне исполнительницы рассказывают историю дерзкой девушки, которая дает понять своему парню, что если он попытается исправить ее, она сразу расстанется с ним. "Да, я кислая конфетка", — говорится в тексте трека.
О сотрудничестве Гаги с K-pop группой стало известно в марте. Тогда же певица рассказала, что ей очень понравилось, когда участницы из Blackpink записали куплет на корейском языке. "Это было оригинально и весело", — прокомментировала обладательница премии "Оскар".
"Sour candy" войдет в новый альбом Леди Гаги Chromatica, выход которого состоится в эту пятницу (29 мая). В нем будет 16 треков, в том числе и "Stupid love", который был представлен в феврале, "Rain on me", записанный с Арианой Гранде, а также совместная композиция с Элтоном Джоном.
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