Леди Гага представила в Сети трек "Sour candy", записанный с Blackpink

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американская певица Леди Гага представила в Сети клубный трек "Sour candy", в записи которого приняла участие южнокорейская группа Blackpink. Его можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.

В песне исполнительницы рассказывают историю дерзкой девушки, которая дает понять своему парню, что если он попытается исправить ее, она сразу расстанется с ним. "Да, я кислая конфетка", — говорится в тексте трека.

О сотрудничестве Гаги с K-pop группой стало известно в марте. Тогда же певица рассказала, что ей очень понравилось, когда участницы из Blackpink записали куплет на корейском языке. "Это было оригинально и весело", — прокомментировала обладательница премии "Оскар".