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Культура
2020-05-24T04:41
https://ria.ru/20200524/1571840956.html
Клип Леди Гаги и Арианы Гранде за сутки посмотрели более 20 миллионов раз
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РИА Новости

Клип Леди Гаги и Арианы Гранде за сутки посмотрели более 20 миллионов раз

01:32 24.05.2020 (обновлено: 04:41 24.05.2020)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Американская певица Леди Гага опубликовала на YouTube клип на трек стиле электро-поп "Rain on me", записанный с Арианой Гранде. За сутки, ролик набрал более 20 миллионов просмотров на платформе.
Видео в эстетике киберпанка снял голливудский режиссер Роберт Родригес ("От заката то рассвета", "Дети шпионов"). Действие происходит в мире будущего. Исполнительницы, одетые в костюмы из пластика и кожи, зажигают под проливным дождем в мрачном мегаполисе и доказывают, даже в самой плохой ситуации можно увидеть что-то радостное и яркое.
Ранее обладательница премии "Оскар" написала в инстаграме, что песня "Rain on me" появилась в момент, когда она переживала непростые времена (в беседе с радиоведущим Зейном Лоу она рассказывала, что страдала алкогольной зависимостью).

"Я так много плакала, что казалось, не остановлюсь никогда. Потом я подумала, надо не бороться с этим, а использовать. Ариана Гранде, я люблю тебя за твою силу и дружбу. Давай всем покажем, что у нас получилось", — написала Гага.

Гранде, которая подружилась с эпатажной звездой во время работы, рассказала, что принимать участие в ее проекте было необычно и весело.

"Когда приглашает такой артист и профессионал, как Леди Гага, то полностью доверяешься ей, ведь она прекрасно знает, что делает, — прокомментировала поп-певица. — Сниматься в клипе было забавно. Я никогда так не одевалась. Мы отлично провели время".

"Rain on me" войдет в шестой студийный альбом Леди Гаги Chromatica, выход которого запланирован на 29 мая этого года. В нем будет 16 треков, в том числе и "Stupid love", который был представлен в феврале. В записи пластинки принял участие Элтон Джон и южнокорейская группа Blackpink.
Стоп-кадр клипа на песню Stupid Love певицы Стефани Джоанны Анджелины Джерманонтты (Lady Gaga)
28 февраля, 12:44Культура
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КультураКоронавирус COVID-19МузыкаНовости культурыАриана ГрандеLady Gaga (Стефани Джерманотта)
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