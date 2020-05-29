Мэр Миннеаполиса заявил Трампу, что тот ничего не знает о силе города

Люди у импровизированного мемориала в честь афроамериканца Джорджа Флойда на месте его гибели

Люди у импровизированного мемориала в честь афроамериканца Джорджа Флойда на месте его гибели

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, комментируя слова президента Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, комментируя слова президента США Дональда Трампа , назвавшего его "слабым", заявил, что американский лидер "ничего не знает" о силе города, а он "чертовски силен" и преодолеет все текущие трудности.

"Слабость – это отказ брать ответственность за свои действия. Слабость – это обвинять кого-то другого во время кризиса. Дональд Трамп ничего не знает о силе Миннеаполиса. Мы чертовски сильны. Да, сейчас трудные времена, но мы справимся", - заявил мэр во время пресс-конференции, комментируя заявления Трампа. Пресс-конференцию транслировал телеканал NBC

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что может направить бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль. Президент заявил, что "или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль", или он направит в городе Национальную гвардию и "сделает все, как надо".

Мэр Миннеаполиса также заявил, что принял решение об эвакуации полицейских из полицейского участка, который окружили протестующие в ночь на пятницу, для безопасности правоохранителей и других людей. Отвечая на вопрос, почему он позволил протестующим войти в здание, мэр сказал, что "символичность здания не может перевесить значимость жизни". Фрей признался, что решение было непростым. По его словам, правоохранительные органы продолжат работу в этом районе в том же объеме, что и раньше.

Массовые беспорядки в городе продолжаются третий день, люди протестуют против действий полицейских, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В ночь на пятницу протестующие сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете. Очевидцы сообщают в соцсетях, что на месте инцидента отсутствовали бойцы Национальной гвардии, которых губернатор штата Миннесота мобилизовал для подавления беспорядков.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.