Массовые беспорядки в Миннеаполисе

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день.
В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.
В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.
Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.
Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.
Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.
Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.
Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.
Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.
В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.
События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.
Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.
Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.
К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.
Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.
Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.
На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.
На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.
Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.
Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.
Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.