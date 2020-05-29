Володин назвал наиболее важные законы, принятые в мае

Председатель ГД напомнил, что также был принят ряд значимых изменений в Налоговый кодекс: уменьшена налоговая нагрузка на граждан, малый и средний бизнес, социально ориентированные НКО.

Кроме того, отметил Володин, инициированные президентом доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля будут освобождены от НДФЛ.