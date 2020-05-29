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2020-05-29T09:33
https://ria.ru/20200529/1572155680.html
Володин назвал наиболее важные законы, принятые в мае
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РИА Новости

Володин назвал наиболее важные законы, принятые в мае

09:33 29.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Государственная Дума в мае приняла ряд важных законов, направленных наподдержку граждан, бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в период пандемии коронавируса, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Государственная Дума продолжает законодательно обеспечивать меры, направленные на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции. Приняты поправки об увеличении минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, о поддержке туристической отрасли, арендаторов — представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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Председатель ГД напомнил, что также был принят ряд значимых изменений в Налоговый кодекс: уменьшена налоговая нагрузка на граждан, малый и средний бизнес, социально ориентированные НКО.
Кроме того, отметил Володин, инициированные президентом доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля будут освобождены от НДФЛ.
"Граждане получат положенные им выплаты в полном объеме, этот вопрос на контроле у депутатов", - подчеркнул политик.
Володин также отметил комитет Госдумы по бюджету и налогам за работу в мае над законопроектами по поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса, в том числе налоговых льгот и поддержке кредитных должников.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
27 мая, 14:07Распространение нового коронавируса
Володин призвал принять меры по развитию внутреннего туризма
"Например, благодаря работе комитета экономия на процентах при предоставлении гражданам кредитных каникул не будет признаваться материальной выгодой и облагаться налогом", - сказал Володин.
По словам спикера ГД, наибольшую активность на пленарных заседаниях в мае проявили депутаты Андрей Макаров ("Единая Россия"), Николай Коломейцев (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР), Олег Шеин ("Справедливая Россия").
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
2800024
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Ярослав НиловАндрей МакаровЛДПРКПРФСправедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияНиколай КоломейцевОлег ШеинВячеслав ВолодинПолитика
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