В пятницу россияне вернутся на родину из пяти стран

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы россиян из Турции, Таджикистана, Германии, Узбекистана и Франции на родину планируются в пятницу, сообщила Минкомсвязь.
По данным ведомства, ожидаются рейсы "Стамбул — Анталья — Москва", "Душанбе — Москва", "Франкфурт-на-Майне — Москва", "Ташкент — Санкт-Петербург" и "Париж — Москва".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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