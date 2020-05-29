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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T09:26
https://ria.ru/20200529/1572154270.html
В пятницу россияне вернутся на родину из пяти стран
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

В пятницу россияне вернутся на родину из пяти стран

08:59 29.05.2020 (обновлено: 09:26 29.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы россиян из Турции, Таджикистана, Германии, Узбекистана и Франции на родину планируются в пятницу, сообщила Минкомсвязь.
По данным ведомства, ожидаются рейсы "Стамбул — Анталья — Москва", "Душанбе — Москва", "Франкфурт-на-Майне — Москва", "Ташкент — Санкт-Петербург" и "Париж — Москва".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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