В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок

В ночь на пятницу протестующие сначала окружили участок, а после того, как полицейские попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, ворвались в здание и подожгли его.

Люди вышли на улицу после появления "вирусного" ролика с кадрами задержания Флойда. На записи видно, как полицейские повалили афроамериканца и надели на него наручники, причем один из офицеров надавил коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.