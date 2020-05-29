В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок

This is not a movie. This is America. Please pray for Minneapolis and St. Paul. #Minneapolisprotests pic.twitter.com/pge9NfiGqe— Joseph Brown (@JBrown3802) May 29, 2020
Minneapolis police retreating from the 3rd precinct moments before it got burned down. #Minneapolisprotests #BlackLivesMater pic.twitter.com/vRHWx8s9FN— Giovanni Cavalcante (@giovannicavett) May 29, 2020
В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.
В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.
Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.
Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.
Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.
Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.
События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.
События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.
Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.
Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.
К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.
Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.
Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.
На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.
На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.
Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.
Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.
Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.
В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.
Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.
Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.
События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.
Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.
К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.
Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.
На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.
Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.
Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.