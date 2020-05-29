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2020-05-29T20:44
https://ria.ru/20200529/1572150779.html
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572137787_0:151:3072:1879_1036x0_80_0_0_06d808def9c28f754ec6c171252b624b.jpg
РИА Новости

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

05:02 29.05.2020 (обновлено: 20:44 29.05.2020)
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© REUTERS / Eric Miller Беспорядки в Миннеаполисе
Беспорядки в Миннеаполисе
© REUTERS / Eric Miller
Беспорядки в Миннеаполисе
ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов из-за протестов, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.
На сайте мэрии говорится, что жители и гости города находятся под угрозой "получения серьезных травм или смерти", а вероятность дальнейших беспорядков такова, что "требует принятия экстраординарных мер".
Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
Вчера, 08:00
"Вы что, его убили?" Почему американский город захлестнули протесты
Указ поручает главе управления по чрезвычайным ситуациям города запросить необходимую помощь и ресурсы у ближайших городов и округов, штата и федеральных властей.
Ранее режим ЧС объявили и власти штата Миннесота, что давало возможность использовать дополнительные механизмы координации. Однако это было формальностью, так как на тот момент их уже задействовали для борьбы с коронавирусом.
Полицейские во время беспорядков в Миннеаполисе
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Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
Кроме того, по запросу местных властей губернатор штата распорядился привлечь к обеспечению безопасности подразделения Национальной гвардии.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" ролика с кадрами его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров надавил коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Его госпитализировали, он умер в реанимации.
Протестующий возле полицейского участка в Миннеаполисе
Вчера, 21:35
В ООН призвали прекратить расовое насилие в США
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В Миннеаполисе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
В 2014 году и последующие годы по США прокатилась волна общественного протеста в связи с гибелью афроамериканцев от рук полицейских. Стражей порядка критиковали за чрезмерное применение насилия и расизм.
Массовые беспорядки в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день.

Протестующие в Миннеаполисе поджигают полицейский участок
1 из 15

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день.

© REUTERS / Carlos Barria
© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

Протестующий возле полицейского участка в Миннеаполисе
2 из 15

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen
© AP Photo / Julio Cortez

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
3 из 15

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

© AP Photo / Julio Cortez
© AP Photo / Julio Cortez

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
4 из 15

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

© AP Photo / Julio Cortez
© REUTERS / Carlos Barria

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
5 из 15

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Carlos Barria

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

Беспорядки в Миннеаполисе
6 из 15

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Carlos Barria

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Девушка с травмами, полученными во время протестов в Миннеаполисе
7 из 15

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Carlos Barria
© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

Демонстрация после гибели Джорджа Флойда у здания 3-го полицейского участка в Миннеаполисе, США
8 из 15

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen
© REUTERS / Eric Miller

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

Беспорядки в Миннеаполисе
9 из 15

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Eric Miller

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

Люди собрались возле правительственного центра округа Хеннепин, чтобы почтить минутой молчания погибшего Джорджа Флойда
10 из 15

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Nicholas Pfosi

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

Беспорядки в Миннеаполисе
11 из 15

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
© AP Photo / Kerem Yucel

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

Протестующие на парковке магазина Target рядом с третьим полицейским участком в Миннеаполисе. 28 мая 2020 года
12 из 15

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

© AP Photo / Kerem Yucel
© AP Photo / Jim Mone

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
13 из 15

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

© AP Photo / Jim Mone
© REUTERS / Eric Miller

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
14 из 15

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Carlos Barria

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

Люди у импровизированного мемориала в честь афроамериканца Джорджа Флойда на месте его гибели
15 из 15

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

© REUTERS / Carlos Barria
1 из 15

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день.

© REUTERS / Carlos Barria
2 из 15

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen
3 из 15

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

© AP Photo / Julio Cortez
4 из 15

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

© AP Photo / Julio Cortez
5 из 15

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

© REUTERS / Carlos Barria
6 из 15

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

© REUTERS / Carlos Barria
7 из 15

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Carlos Barria
8 из 15

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen
9 из 15

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

© REUTERS / Eric Miller
10 из 15

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

© REUTERS / Eric Miller
11 из 15

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
12 из 15

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

© AP Photo / Kerem Yucel
13 из 15

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

© AP Photo / Jim Mone
14 из 15

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

© REUTERS / Eric Miller
15 из 15

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

© REUTERS / Carlos Barria
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Обсудить 21
Джордж ФлойдБеспорядки в МиннеаполисеФБРМиннеаполисСШАМиннесотаВ мире
Популярные комментарии
надо срочно созывать совбез ООН. а также рассмотреть в Госдуме проект санкций в отношении США. по поводу действий режима Трампа..ввести в действие акт Флойда и как минимум отзвать посла.....кровавый режим душит свободные США...
29 мая, 06:07
ooleg0812
111270006
по моему, протестующие,это люди с транспарантами ,плакатами и прочей атрибутикой протестных заявлений.В данной ситуации,когда грабят магазины и даже нападают на карету скорой помощи,это обыкновенные чёрные бандиты и мародеры...не более.
29 мая, 05:21
алексей
50000021
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