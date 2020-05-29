В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" ролика с кадрами его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров надавил коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Его госпитализировали, он умер в реанимации.