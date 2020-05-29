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2020-05-29T10:48
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В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
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РИА Новости

В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане

07:25 29.05.2020 (обновлено: 10:48 29.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоенный медик одевает защитный костюм в полевом госпитале в Буйнакске
Военный медик одевает защитный костюм в полевом госпитале в Буйнакске
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Военный медик одевает защитный костюм в полевом госпитале в Буйнакске
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 40 жителей Дагестана находятся под наблюдением военных врачей в полевых госпиталях Ботлиха и Буйнакска, сообщили в Минобороны.
Ранее Владимир Путин поручил военному ведомству развернуть в республике строительство медицинского центра не менее чем на 200 мест. Позднее приняли решение возвести госпитали сразу в трех городах: Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Еще два мобильных центра открыли в Буйнакске и Ботлихе.
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Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных специалистов.
Добавляется, что в госпитале имеется все необходимое оборудование: аппараты ИВЛ, мониторы интенсивного наблюдения, рентгенографические и УЗИ аппараты, анализаторы крови и современная лаборатория, а также необходимый запас лекарств.
В республике выявили 4579 случаев заражения, умер 151 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БуйнакскХасавюртКаспийскОбщество
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