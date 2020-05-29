В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане

"Дышали по очереди". Почему Дагестан оказался беззащитен перед COVID-19

"Дышали по очереди". Почему Дагестан оказался беззащитен перед COVID-19

Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных специалистов.

Добавляется, что в госпитале имеется все необходимое оборудование: аппараты ИВЛ, мониторы интенсивного наблюдения, рентгенографические и УЗИ аппараты, анализаторы крови и современная лаборатория, а также необходимый запас лекарств.