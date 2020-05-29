В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 40 жителей Дагестана находятся под наблюдением военных врачей в полевых госпиталях Ботлиха и Буйнакска, сообщили в Минобороны.
Ранее Владимир Путин поручил военному ведомству развернуть в республике строительство медицинского центра не менее чем на 200 мест. Позднее приняли решение возвести госпитали сразу в трех городах: Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Еще два мобильных центра открыли в Буйнакске и Ботлихе.
Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных специалистов.
Добавляется, что в госпитале имеется все необходимое оборудование: аппараты ИВЛ, мониторы интенсивного наблюдения, рентгенографические и УЗИ аппараты, анализаторы крови и современная лаборатория, а также необходимый запас лекарств.
В республике выявили 4579 случаев заражения, умер 151 человек.
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