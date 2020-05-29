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2020-05-29T02:04
https://ria.ru/20200529/1572149275.html
Мишустин на совете глав правительств СНГ обсудит борьбу с COVID-19
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РИА Новости

Мишустин на совете глав правительств СНГ обсудит борьбу с COVID-19

02:04 29.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи примет участие в заседании совета глав правительств СНГ и обсудит с коллегами противодействие распространению коронавируса, а также экономическое взаимодействие в рамках содружества, в том числе проект стратегии экономического развития до 2030 года.
Председательствующий в СНГ в этом году Узбекистан ранее предложил провести совет глав правительств 29 мая в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19. Предыдущее заседание совета состоялось в октябре прошлого года в Москве. Участие Мишустина в очередной встрече ранее анонсировала пресс-служба российского кабмина.
"Основное внимание на предстоящем заседании планируется уделить совместной борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и наращиванию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в контексте преодоления последствий данного заболевания", - сообщили перед встречей в аппарате правительства РФ.
По итогам дискуссии участники планируют принять заявление о противодействии COVID-19, уточнили в кабмине.

Экономическая стратегия, транспорт и энергетика

Как объявил ранее МИД Узбекистана, в повестку заседания включены 15 вопросов. Помимо обсуждения вопросов борьбы с пандемией, участники в ходе переговоров обменяются мнениями по актуальным направлениям сотрудничества в экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.
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По данным ведомства, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Россия и Таджикистан будут представлены на уровне премьеров, а Киргизию, Армению и Туркмению представят вице-премьеры этих стран. Также во встрече примет участие председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.
На рассмотрение глав правительств будет вынесен проект стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Этот документ определяет базовые принципы и ориентиры торгово-экономического сотрудничества стран содружества на долгосрочную перспективу, уточнили в аппарате российского правительства.
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Помимо экономической стратегии участники, как ожидается, рассмотрят целый пакет документов, действие которых также рассчитано до 2030 года. Например, планируется утвердить приоритетные направления сотрудничества в сфере транспорта, которые включают развитие интегрированной транспортной системы на пространстве СНГ и эффективное использование транзитного потенциала стран содружества. Также на заседании предполагается одобрить прогноз производства и потребления энергоресурсов государств СНГ до 2030 года, рассказали в аппарате кабмина.

Сотрудничество в области спорта, культуры, туризма

Кроме того, на рассмотрение выносятся две стратегии на период 2021-2030 годов – в области международного молодежного сотрудничества, а также в сфере физической культуры и спорта. На такой же период рассчитана и подготовленная для утверждения стратегия сотрудничества в области туризма. Ранее сообщалось, что главы МИД стран СНГ одобрили проекты этих стратегий на онлайн-встрече, которая состоялась 12 мая.
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Ожидается, что по итогам заседания совета глав правительств будет подписан и ряд соглашений. Одно из них - о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств СНГ. Этот документ призван "способствовать наиболее полному и эффективному использованию национальных систем связи", уточнили в аппарате кабмина. Второе соглашение касается учреждения и функционирования Сетевого университета СНГ – Консорциума в сфере высшего образования; документ определяет "содержательные и организационные аспекты деятельности будущего учебного заведения".
По данным аппарата правительства, на заседании в пятницу стороны также планируют одобрить основные мероприятия сотрудничества в области культуры на 2021-2025 годы.
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Кроме того, подготовлен и ряд кадровых решений, касающихся деятельности органов СНГ, которые главам правительств предстоит рассмотреть. Это, в том числе, вопрос о назначении заместителя руководителя Антитеррористического центра государств СНГ, отметили в аппарате кабмина.

Совместная борьба с коронавирусом

Объединение усилий стран содружества в борьбе с коронавирусом было одной из центральных тем очередного заседания совета министров иностранных дел СНГ, которое прошло 12 мая в формате видеоконференции. Глава МИД России Сергей Лавров по итогам объявил, что участники договорились ускорить разработку проектов двух соглашений в контексте борьбы с коронавирусом, которые были предложены Роспотребнадзором. Одно из них предполагает сотрудничество в области санитарной охраны территорий стран СНГ, а второй документ касается предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.
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Практически все участники совета министров тогда отметили важность координации усилий и подходов стран СНГ в связи с пандемией. Например, глава МИД Туркмении Рашид Мередов на заседании выступил с предложением организовать контакты между учеными-медиками и практикующими врачами по линии научной дипломатии. Глава МИДа Белоруссии Владимир Макей тогда же призвал завершить подготовку проекта соглашения о свободной торговле услугами в СНГ до конца этого года; документ, по его словам, поспособствует восстановлению экономики после пандемии.
Тема борьбы с коронавирусом обсуждалась недавно и в рамках двусторонних контактов премьера Мишустина с одним из участников совета глав правительств - на днях российский премьер переговорил по телефону с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Стороны, в частности, обсудили борьбу с коронавирусом и договорились об активизации совместной работы на этом направлении.
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РоссияРашид МередовМИД УзбекистанаСергей ЛебедевМихаил МишустинСергей ЛавровФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваУзбекистанБелоруссияАрменияВ мире
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