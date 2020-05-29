Мишустин на совете глав правительств СНГ обсудит борьбу с COVID-19

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи примет участие в заседании совета глав правительств СНГ и обсудит с коллегами противодействие распространению коронавируса, а также экономическое взаимодействие в рамках содружества, в том числе проект стратегии экономического развития до 2030 года.

Председательствующий в СНГ в этом году Узбекистан ранее предложил провести совет глав правительств 29 мая в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19. Предыдущее заседание совета состоялось в октябре прошлого года в Москве . Участие Мишустина в очередной встрече ранее анонсировала пресс-служба российского кабмина.

"Основное внимание на предстоящем заседании планируется уделить совместной борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и наращиванию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в контексте преодоления последствий данного заболевания", - сообщили перед встречей в аппарате правительства РФ.

По итогам дискуссии участники планируют принять заявление о противодействии COVID-19, уточнили в кабмине.

Экономическая стратегия, транспорт и энергетика

Как объявил ранее МИД Узбекистана , в повестку заседания включены 15 вопросов. Помимо обсуждения вопросов борьбы с пандемией, участники в ходе переговоров обменяются мнениями по актуальным направлениям сотрудничества в экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

На рассмотрение глав правительств будет вынесен проект стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Этот документ определяет базовые принципы и ориентиры торгово-экономического сотрудничества стран содружества на долгосрочную перспективу, уточнили в аппарате российского правительства.

Помимо экономической стратегии участники, как ожидается, рассмотрят целый пакет документов, действие которых также рассчитано до 2030 года. Например, планируется утвердить приоритетные направления сотрудничества в сфере транспорта, которые включают развитие интегрированной транспортной системы на пространстве СНГ и эффективное использование транзитного потенциала стран содружества. Также на заседании предполагается одобрить прогноз производства и потребления энергоресурсов государств СНГ до 2030 года, рассказали в аппарате кабмина.

Сотрудничество в области спорта, культуры, туризма

Кроме того, на рассмотрение выносятся две стратегии на период 2021-2030 годов – в области международного молодежного сотрудничества, а также в сфере физической культуры и спорта. На такой же период рассчитана и подготовленная для утверждения стратегия сотрудничества в области туризма. Ранее сообщалось, что главы МИД стран СНГ одобрили проекты этих стратегий на онлайн-встрече, которая состоялась 12 мая.

Ожидается, что по итогам заседания совета глав правительств будет подписан и ряд соглашений. Одно из них - о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств СНГ. Этот документ призван "способствовать наиболее полному и эффективному использованию национальных систем связи", уточнили в аппарате кабмина. Второе соглашение касается учреждения и функционирования Сетевого университета СНГ – Консорциума в сфере высшего образования; документ определяет "содержательные и организационные аспекты деятельности будущего учебного заведения".

По данным аппарата правительства, на заседании в пятницу стороны также планируют одобрить основные мероприятия сотрудничества в области культуры на 2021-2025 годы.

Кроме того, подготовлен и ряд кадровых решений, касающихся деятельности органов СНГ, которые главам правительств предстоит рассмотреть. Это, в том числе, вопрос о назначении заместителя руководителя Антитеррористического центра государств СНГ, отметили в аппарате кабмина.

Совместная борьба с коронавирусом

Объединение усилий стран содружества в борьбе с коронавирусом было одной из центральных тем очередного заседания совета министров иностранных дел СНГ, которое прошло 12 мая в формате видеоконференции. Глава МИД России Сергей Лавров по итогам объявил, что участники договорились ускорить разработку проектов двух соглашений в контексте борьбы с коронавирусом, которые были предложены Роспотребнадзором . Одно из них предполагает сотрудничество в области санитарной охраны территорий стран СНГ, а второй документ касается предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.

Практически все участники совета министров тогда отметили важность координации усилий и подходов стран СНГ в связи с пандемией. Например, глава МИД Туркмении Рашид Мередов на заседании выступил с предложением организовать контакты между учеными-медиками и практикующими врачами по линии научной дипломатии. Глава МИДа Белоруссии Владимир Макей тогда же призвал завершить подготовку проекта соглашения о свободной торговле услугами в СНГ до конца этого года; документ, по его словам, поспособствует восстановлению экономики после пандемии.

Тема борьбы с коронавирусом обсуждалась недавно и в рамках двусторонних контактов премьера Мишустина с одним из участников совета глав правительств - на днях российский премьер переговорил по телефону с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Стороны, в частности, обсудили борьбу с коронавирусом и договорились об активизации совместной работы на этом направлении.