"Смешной твой Иосиф": Валерия ответила на критику Пригожина

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Певица Певица Валерия ответила на слова пользовательницы инстаграма с критикой продюсера Иосифа Пригожина

В одной из своих публикаций артистка отметила, что в период пандемии люди придумали много "смешнейших шуток", и поинтересовалась у подписчиков, какие из них им понравились. Однако в комментариях, помимо анекдотов, оказались и критические высказывания в адрес мужа певицы.

"Я думаю, смешной твой муж Иосиф. Он ничем от другого народа не отличается. Как вляпается со своим языком. И вы все не рады", — написала @romanova_rima8

Валерия вступилась за Пригожина, при этом признав, что его слова, вероятно, были "слишком громкие".

"Громко, может, слишком, но привлек внимание к серьезной проблеме, и многие деятели культуры его, конечно же, поддержали", — парировала певица.

На днях после слов Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт.

Лидер " Ленинграда " несколько раз критиковал Пригожина, а тот заявил, что Шнурову не избежать "мужского разговора" и придется извиниться перед Валерией, которую он упоминал в своих стихах.

До этого о бедственном положении артистов рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.