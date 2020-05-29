Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T01:50
https://ria.ru/20200529/1572149139.html
"Смешной твой Иосиф": Валерия ответила на критику Пригожина
https://cdn24.img.ria.ru/images/104252/45/1042524565_0:288:2617:1760_1036x0_80_0_0_4c4247a3b5d2c4e2f786bf81cd73efaf.jpg
РИА Новости

"Смешной твой Иосиф": Валерия ответила на критику Пригожина

01:49 29.05.2020 (обновлено: 01:50 29.05.2020)
75769
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Певица Валерия ответила на слова пользовательницы инстаграма с критикой продюсера Иосифа Пригожина.
В одной из своих публикаций артистка отметила, что в период пандемии люди придумали много "смешнейших шуток", и поинтересовалась у подписчиков, какие из них им понравились. Однако в комментариях, помимо анекдотов, оказались и критические высказывания в адрес мужа певицы.
"Я думаю, смешной твой муж Иосиф. Он ничем от другого народа не отличается. Как вляпается со своим языком. И вы все не рады", — написала @romanova_rima8.
Валерия вступилась за Пригожина, при этом признав, что его слова, вероятно, были "слишком громкие".
Российский певец Прохор Шаляпин на показе коллекции Российских производителей детской одежды, представленной министерством промышленности и торговли РФ в Гостином Дворе в рамках недели моды в Москве
00:48Культура
Прохор Шаляпин оценил степень "безденежья" артистов
"Громко, может, слишком, но привлек внимание к серьезной проблеме, и многие деятели культуры его, конечно же, поддержали", — парировала певица.
На днях после слов Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт.
Лидер "Ленинграда" несколько раз критиковал Пригожина, а тот заявил, что Шнурову не избежать "мужского разговора" и придется извиниться перед Валерией, которую он упоминал в своих стихах.
Актриса Елена Воробей
Вчера, 08:47Культура
Елена Воробей оценила степень "безденежья" артистов
До этого о бедственном положении артистов рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
26 мая, 13:02Культура
Пригожин объяснил свои слова о "мужском разговоре" с Шнуровым
13913113221
Обсудить 9
Распространение нового коронавирусаМузыкаШоу-бизнесЛенинградИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Шнур (Сергей Шнуров)
Популярные комментарии
Задолбали уже этими артистами, пусть что нибудь не нужное продадут.
29 мая, 02:33
Сидор Сидориади
6230001
и многие деятели культуры его, конечно же, поддержали", — парировала певица.==== Вот уж поистине с закрытым ртом лучше выглядит...
29 мая, 05:11
Татьяна Кузьмина
4310000
Рекомендуем
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Актер Сергей Глушко
Тарзан "нашел работу" после слов о нехватке денег
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани годовалый ребенок умер от побоев
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал "единственный способ остановить" Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня нерабочим днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
20:05Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
20:03В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
19:58В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений
19:56Пилот оценил перехват американских бомбардировщиков над Черным морем
19:54В Москве в пятницу выпала месячная норма осадков
19:53Выставку "Память поколений" планируют представить регионам до конца года
Лента новостейМолния