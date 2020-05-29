Лучшие фото недели: багряное озеро, последний звонок и танец павлина

Девушки на параде яхтсменов в Чарльстоне.
Полиция разгоняет протестующих в Гонконге.
Девочка крутит обруч в центре для сирот в Найроби.
Экспресс-тестирование на COVID-19 в Санто-Доминго.
Женщина и альпака в Лондоне.
Соленое озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией. Водоросль Dunaliella salina окрашивает его воду в цвета от розового до багрового.
Соленое озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией. Водоросль Dunaliella salina окрашивает его воду в цвета от розового до багрового.
Члены общины Лайен на пляже перед мечетью в Дакаре.
Выпускницы в день последнего звонка около школы в селе Миасское Челябинской области.
Выпускницы в день последнего звонка около школы в селе Миасское Челябинской области.
Участники акции протеста в Мадриде. Представители оппозиции выступают против карантинных мер и требуют отставки правительства.
Участники акции протеста в Мадриде. Представители оппозиции выступают против карантинных мер и требуют отставки правительства.
Расчистка снега на горном перевале между Сетесдалем и Сирдалом в Норвегии.
Расчистка снега на горном перевале между Сетесдалем и Сирдалом в Норвегии.
На месте крушения пассажирского самолета Airbus A320 "Пакистанских авиалиний" в Карачи.
На месте крушения пассажирского самолета Airbus A320 "Пакистанских авиалиний" в Карачи.
Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом.
Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом.
Отдыхающие в Санкт-Петербурге.
Павлин исполняет брачный танец перед самкой в вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Павлин исполняет брачный танец перед самкой в вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Беспорядки в Миннеаполисе после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими.
Беспорядки в Миннеаполисе после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими.
Актеры театральной труппы L'Espace des Arts выступают для жителей дома престарелых во французском городе Шалон-сюр-Сон.
Актеры театральной труппы L'Espace des Arts выступают для жителей дома престарелых во французском городе Шалон-сюр-Сон.
Люди загорают на пляже Сансет-Бич во Франции, соблюдая социальную дистанцию.
Люди загорают на пляже Сансет-Бич во Франции, соблюдая социальную дистанцию.
Мужчина примеряет маску с напечатанным на ней изображением лица.
Девушка гуляет с собакой по набережной в Москве.
Девушка гуляет с собакой по набережной в Москве.
Девушки на демонстрации в столице Судана Хартуме.
Работник коммунальной службы моет памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
Работник коммунальной службы моет памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
Отдыхающие и продавец игрушек на пляже Алимос в пригороде Афин.
Отдыхающие и продавец игрушек на пляже Алимос в пригороде Афин.
Столкновение демонстрантов с полицией в столице Ливана — Бейруте.
Сотрудники СОБР входят в отделение Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взрывом.
Сотрудники СОБР входят в отделение Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взрывом.
Отдыхающие на пляже в Мэриленде, США.
Яхты на пристани в Хорватии.
Дети в Ираке играют с пластиковыми ружьями.
Мальчики едут в багажнике автомобиля в афганской провинции Лагман.
Рыбацкая лодка бьется о волны в Паданге на Суматре.