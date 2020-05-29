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2020-05-29T15:23
https://ria.ru/20200529/1572136048.html
Лучшие фото недели: багряное озеро, последний звонок и танец павлина
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572133438_0:268:3072:1996_1036x0_80_0_0_4fb40c2a3a798b0963832083902849d4.jpg
РИА Новости

Лучшие фото недели: багряное озеро, последний звонок и танец павлина

12:00 29.05.2020 (обновлено: 15:23 29.05.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Getty Images/ Sean Rayford

Девушки на параде яхтсменов в Чарльстоне.

Девушки на яхте во время парада яхтсменов Сделай Америку великой снова в Чарльстоне, Южная Каролина, США
1 из 30

Девушки на параде яхтсменов в Чарльстоне.

© AFP 2020 / Getty Images/ Sean Rayford
© AFP 2020 / Isaac Lawrence

Полиция разгоняет протестующих в Гонконге.

Полиция во время акции протеста в Гонконге
2 из 30

Полиция разгоняет протестующих в Гонконге.

© AFP 2020 / Isaac Lawrence
© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba

Девочка крутит обруч в центре для сирот в Найроби.

Девочка крутит обруч в Центре доброй надежды Марказил Банатил Исламия в Найроби, Кения
3 из 30

Девочка крутит обруч в центре для сирот в Найроби.

© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba
© AFP 2020 / Erika Santelices

Экспресс-тестирование на COVID-19 в Санто-Доминго.

Девушка проходит экспресс-тест на COVID-19 в Санто-Доминго
4 из 30

Экспресс-тестирование на COVID-19 в Санто-Доминго.

© AFP 2020 / Erika Santelices
© REUTERS / John Sibley

Женщина и альпака в Лондоне.

Женщина с альпакой
5 из 30

Женщина и альпака в Лондоне.

© REUTERS / John Sibley
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

Соленое озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией. Водоросль Dunaliella salina окрашивает его воду в цвета от розового до багрового.

Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
6 из 30

Соленое озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией. Водоросль Dunaliella salina окрашивает его воду в цвета от розового до багрового.

© РИА Новости / Алексей Павлишак
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© AFP 2020 / John Wessels

Члены общины Лайен на пляже перед мечетью в Дакаре.

Члены общины Лайене на пляже перед мечетью Йоффа Лайена в Дакаре, Сенегал
7 из 30

Члены общины Лайен на пляже перед мечетью в Дакаре.

© AFP 2020 / John Wessels
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Выпускницы в день последнего звонка около школы в селе Миасское Челябинской области.

Выпускницы во время последнего звонка около сельской школы села Миасское Челябинской области
8 из 30

Выпускницы в день последнего звонка около школы в селе Миасское Челябинской области.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста в Мадриде. Представители оппозиции выступают против карантинных мер и требуют отставки правительства.

Участники антиправительственной акции в Мадриде
9 из 30

Участники акции протеста в Мадриде. Представители оппозиции выступают против карантинных мер и требуют отставки правительства.

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© REUTERS / NTB Scanpix/Tor Erik Schroeder

Расчистка снега на горном перевале между Сетесдалем и Сирдалом в Норвегии.

Расчистка снега на горном перевале между Сетесдалем и Сирдалом, Норвегия
10 из 30

Расчистка снега на горном перевале между Сетесдалем и Сирдалом в Норвегии.

© REUTERS / NTB Scanpix/Tor Erik Schroeder
© AFP 2020 / Asif Hassan

На месте крушения пассажирского самолета Airbus A320 "Пакистанских авиалиний" в Карачи.

На месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
11 из 30

На месте крушения пассажирского самолета Airbus A320 "Пакистанских авиалиний" в Карачи.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом.

Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом
12 из 30

Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Даничев

Отдыхающие в Санкт-Петербурге.

Отдыхающие в Санкт-Петербурге
13 из 30

Отдыхающие в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Павлин исполняет брачный танец перед самкой в вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

Павлин исполняет брачный танец перед самкой в вольере парка флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
14 из 30

Павлин исполняет брачный танец перед самкой в вольере парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© REUTERS / Carlos Barria

Беспорядки в Миннеаполисе после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими.

Протестующие в Миннеаполисе поджигают полицейский участок
15 из 30

Беспорядки в Миннеаполисе после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими.

© REUTERS / Carlos Barria
© AFP 2020 / Jeff Pachoud

Актеры театральной труппы L'Espace des Arts выступают для жителей дома престарелых во французском городе Шалон-сюр-Сон.

Актеры театральной труппы L'Espace des Arts company выступают для жителей дома престарелых в Шалон-сюр-Сон, Франция
16 из 30

Актеры театральной труппы L'Espace des Arts выступают для жителей дома престарелых во французском городе Шалон-сюр-Сон.

© AFP 2020 / Jeff Pachoud
© AFP 2020 / Pascal Guyot

Люди загорают на пляже Сансет-Бич во Франции, соблюдая социальную дистанцию.

Люди загорают на пляже Сансет-Бич, Франция
17 из 30

Люди загорают на пляже Сансет-Бич во Франции, соблюдая социальную дистанцию.

© AFP 2020 / Pascal Guyot
© AFP 2020 / Arun Sankar

Мужчина примеряет маску с напечатанным на ней изображением лица.

Мужчина примеряет маску для лица с напечатанным на ней изображением лица
18 из 30

Мужчина примеряет маску с напечатанным на ней изображением лица.

© AFP 2020 / Arun Sankar
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Девушка гуляет с собакой по набережной в Москве.

Девушка гуляет с собакой на набережной Тараса Шевченко в Москве
19 из 30

Девушка гуляет с собакой по набережной в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AFP 2020 / Ashraf Shazly

Девушки на демонстрации в столице Судана Хартуме.

Суданские девушки на демонстрации в столице Хартуме
20 из 30

Девушки на демонстрации в столице Судана Хартуме.

© AFP 2020 / Ashraf Shazly
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Работник коммунальной службы моет памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.

Сотрудник коммунальной службы моет памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге
21 из 30

Работник коммунальной службы моет памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Umit BektasДезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле.
Дезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле
22 из 30
Дезинфекция мечети Сулеймание в Стамбуле.
© REUTERS / Umit Bektas
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

Отдыхающие и продавец игрушек на пляже Алимос в пригороде Афин.

Отдыхающие и продавец игрушек на городском пляже Алимос в пригороде Афин
23 из 30

Отдыхающие и продавец игрушек на пляже Алимос в пригороде Афин.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
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© REUTERS / Aziz Taher

Столкновение демонстрантов с полицией в столице Ливана — Бейруте.

Акции протеста в Бейруте, Ливан
24 из 30

Столкновение демонстрантов с полицией в столице Ливана — Бейруте.

© REUTERS / Aziz Taher
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сотрудники СОБР входят в отделение Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взрывом.

Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
25 из 30

Сотрудники СОБР входят в отделение Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взрывом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© REUTERS / Kevin Lamarque

Отдыхающие на пляже в Мэриленде, США.

Отдыхающие на пляже в Мэриленде, США
26 из 30

Отдыхающие на пляже в Мэриленде, США.

© REUTERS / Kevin Lamarque
© REUTERS / Antonio Bronic

Яхты на пристани в Хорватии.

Яхты на пристани Крило в Хорватии
27 из 30

Яхты на пристани в Хорватии.

© REUTERS / Antonio Bronic
© AFP 2020 / Hussein Faleh

Дети в Ираке играют с пластиковыми ружьями.

Дети играют с пластиковыми ружьями в Басре, Ирак
28 из 30

Дети в Ираке играют с пластиковыми ружьями.

© AFP 2020 / Hussein Faleh
© REUTERS / Parwiz

Мальчики едут в багажнике автомобиля в афганской провинции Лагман.

Мальчики передвигаются в багажнике автомобиля в провинции Лагман, Афганистан
29 из 30

Мальчики едут в багажнике автомобиля в афганской провинции Лагман.

© REUTERS / Parwiz
© REUTERS / Antara Foto/Iggoy El Fitra

Рыбацкая лодка бьется о волны в Паданге на Суматре.

Рыбацкая лодка бьется о волны в Паданге, Суматра
30 из 30

Рыбацкая лодка бьется о волны в Паданге на Суматре.

© REUTERS / Antara Foto/Iggoy El Fitra
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