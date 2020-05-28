Лукашевич раскритиковал позицию Запада по неонацизму на Украине

По его словам, 23 мая украинские национал-радикалы отмечали так называемый "День героев". Эта дата была определена в качестве памятной в 1941 году "Организацией украинских националистов" (ОУН), а после госпереворота февраля 2014 года ее стали отмечать и некоторые представители государственных и муниципальных органов власти, добавил он.