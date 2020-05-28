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2020-05-28T22:57
https://ria.ru/20200528/1572146648.html
Лукашевич раскритиковал позицию Запада по неонацизму на Украине
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РИА Новости

Лукашевич раскритиковал позицию Запада по неонацизму на Украине

22:57 28.05.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Западные покровители Киева не обращают внимания на проявления неонацизма и ксенофобии на Украине, а последние факты насильственных действий со стороны националистов так и не нашли отражения в отчетах Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил в четверг постпред России при организации Александр Лукашевич.
"К сожалению, на текущем этапе приходится наблюдать лишь потворство русофобским и националистическим проявлениям во внутриполитической жизни Украины", - заявил Лукашевич, текст выступления которого на онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ приводит сайт российского МИД.
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По его словам, 23 мая украинские национал-радикалы отмечали так называемый "День героев". Эта дата была определена в качестве памятной в 1941 году "Организацией украинских националистов" (ОУН), а после госпереворота февраля 2014 года ее стали отмечать и некоторые представители государственных и муниципальных органов власти, добавил он.
"К примеру, в этом году проживающие на западной Украине пособники нацистов из "Украинской повстанческой армии"* (УПА*) официально получили единовременные денежные выплаты. Приуроченные ко "Дню героев" мероприятия прошли с участием властей во Львове, Тернополе, Житомире и Хмельницком. А в Киеве в тот день радикальные националисты, применяя насилие, штурмовали офис главы одной из политических сил, открыто выступающей против неонацизма и ксенофобии", - заявил российский дипломат.
"Кстати говоря, этот сюжет пока не получил отражения в отчетах СММ. Повторяем наш настойчивый призыв к Миссии внимательно отслеживать и систематизировать данные о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии, поскольку они напрямую сказываются на общей ситуации с безопасностью в стране. К сожалению, не видим и никакой реакции западных покровителей Киева на такие выходки", - отметил Лукашевич.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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Ситуация на УкраинеСММ ОБСЕУкраинская повстанческая армияАлександр ЛукашевичОрганизация украинских националистовУкраинаВ мире
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