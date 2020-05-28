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2020-05-29T07:45
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В России ответили на слова американского дипломата о водной блокаде Крыма
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РИА Новости

В России ответили на слова американского дипломата о водной блокаде Крыма

21:04 28.05.2020 (обновлено: 07:45 29.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские политики раскритиковали слова бывшего американского посла на Украине Джона Хербста о водной блокаде Крыма.
Ранее дипломат призвал Киев не поставлять воду на полуостров. Он также выступил за введение новых санкций против России.

"Запредельный цинизм"

Депутат Госдумы Константин Бахарев в комментарии РИА Новости назвал заявление Хербста запредельным цинизмом. По его словам, американские дипломаты продолжают навязывать Украине свои рекомендации, тем самым доказывая отсутствие должного уважения к Киеву.
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Парламентарий допустил, что экс-посол связывает водную блокаду с возможностью возвращения Крыма в состав Украины. Бахарев отметил, что в таком случае остается только "удивляться степени неадекватности человека, который на протяжении нескольких лет во многом определял политику США в отношении Украины".

"Почему же их не любят?"

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, в свою очередь, назвал позицию Хербста кощунственной.
"Американцы все удивляются, почему же их не любят во всем мире. Да все просто: не надо совать свой длинный звездно-полосатый нос в дела других независимых государств. Ибо рано или поздно нос могут прищемить", — сказал он РИА Новости.
Крымчане не боятся никаких санкций, потому что находятся дома, добавил Чегринец.

"Остальных можно морить жаждой"

По мнению сенатора Сергея Цекова, Украина является американским оружием против Крыма.
"Все эти блокады, которые поустраивал нам Киев, безусловно пользуются поддержкой США. Похоже, что Вашингтон подсказывает им, что надо делать: перекройте воду, подорвите линию электропередачи, полностью прекратите транспортное сообщение с Крымом", — цитирует его "Взгляд".
Также парламентарий отметил, что для Хербста права человека ограничиваются интересами граждан США, стран Евросоюза и Украины, а "остальных можно морить жаждой и голодом".
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Украина обеспечивала 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива сельхозугодий.
После воссоединения Крыма с Россией подача воды прекратилась. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере и востоке полуострова, им пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур.
Проблему водоснабжения удалось частично решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
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