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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-28T19:06
https://ria.ru/20200528/1572140535.html
В Ленобласти разработают план постCOVIDного восстановления экономики
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РИА Новости

В Ленобласти разработают план постCOVIDного восстановления экономики

19:06 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разработать к 20 июня план восстановления экономики региона после пандемии коронавирусной инфекции.
"План должен объединить первоочередные мероприятия по обеспечению устойчивого развития экономики, критически важные задачи и проекты Стратегии-2030, а также ресурсы госпрограмм и региональных проектов", - сказал глава региона в четверг во время онлайн заседания правительства.
Дрозденко отметил, что, занимаясь проблемами коронавирусной инфекции, власти региона не должны забывать о реализации национальных проектов.
"Эти задачи никто не отменял, и мы должны выйти на запланированные показатели. Мы видим, что у нас будут некоторые сбои, связанные с ограничениями, но по большинству направлений мы эффективно работали", – сказал он.
По его словам, чтобы выправиться, региону необходимо до 20 июня 2020 года сформировать региональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения Ленинградской области на 2020-2021 годы. План объединит уже реализуемые задачи в рамках Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, критически важные задачи и проекты Стратегии 2030, а также ресурсы госпрограмм и региональных проектов, которые могут быть перенаправлены на меры поддержки и приоритетные направления развития.
Мужчина на Большой Дорогомиловской улице в Москве
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Таким образом, план конкретных действий на ближайшие два года станет основой для "перезапуска" реализации Стратегии с учетом обновленных целей и в сложившихся условиях. Его планируют утвердить до 1 августа 2020 года.
"Пока я не вижу пессимистичного прогноза восстановления экономики Ленинградской области. Уже сегодня "открытость" нашей экономики – 90%, всего 10,2% предприятий, которые не работают. У нас есть все возможности для восстановления, надо просто системно работать в режиме 24/7 до конца года, чтобы преодолеть последствия кризиса. Нужно искать точки роста в каждой отрасли и поддерживать их", – добавил Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьЭкономика
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