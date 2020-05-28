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2020-05-28T17:52
https://ria.ru/20200528/1572135955.html
В Ленинградской области обнародуют 225 документов о зверствах нацистов
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РИА Новости

В Ленинградской области обнародуют 225 документов о зверствах нацистов

17:52 28.05.2020
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© РИА Новости / Всеволод ТарасевичНа улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией
На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Порядка 225 документов о зверствах оккупантов в Ленинградской области войдут в сборник архивных документов "Без срока давности", сообщила журналистам директор Ленинградского областного государственного архива Юлия Крипатова.
По ее словам, в настоящее время завершается первый этап работы над томом по Ленинградской области сборника архивных документов о Великой Отечественной войне "Без срока давности".
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"В настоящее время завершен первый этап работы над сборником, который заключается в выявлении документов. И в рукопись тома по Ленинградской области "Без срока давности" включено 225 документов. 102 документа из Архивов Ленинградской области, в том числе из Государственного архива и архивных отделов районных администраций Ленинградской области, 94 документа из Архивов Санкт-Петербурга… Кроме того, в сборник вошло более 29 рассекреченных документов из фондов архивов ФСБ", - рассказала Крипатова в ходе онлайн-брифинга, посвященного презентации тома по Ленинградской области.
Она отметила, что общее представление о ситуации в районах Ленобласти передают рассекреченные документы.
"По ним можно отследить принудительные работы, и голод, и грабежи, и угон населения в рабство, и побои, расстрелы. Это только маленький список того, что творилось на территории Ленинградской области в те страшные годы", - сказала директор архива.
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Она рассказала, что особой жестокостью отличался оккупационный режим в Гатчинском, Лужском, Кингиссепском и Волосовском районах Ленобласти.
"На территории Ленинградской области действовали концентрационные лагеря, и это помимо лагерей для военнопленных. При подготовке сборника не освещалась тема военнопленных, но в тех случаях, когда мирные граждане заключались в лагеря для военнопленных, эти документы мы тоже помещали в сборник, потому что они свидетельствуют о нечеловеческом отношении к людям, к мирным гражданам, которые в руках не держали оружия. Особой жестокостью отличался оккупационный режим в Гатчинском, Лужском, Кингиссепском, Волосовском районах. Известный всем лагерь Дулаг-154, который иногда называют лагерь добровольно умирающих. Только в Гатчине находилось 4 лагеря", - отметила Крипатова.
"В больнице имени Кащенко, которая располагалась на территории Гатчинского района, были страшные злодеяния. Это тяжело читать.  20 ноября оккупационными властями было принято решение уничтожить всех больных данной больницы и медперсонал, в том числе и главного врача больницы", - рассказала она.
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