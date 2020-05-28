В Ленинградской области во время оккупации погибли 140 тысяч человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Более 140 тысяч человек погибли и 250 тысяч угнаны в рабство во время оккупации нацистов территорий в . Более 140 тысяч человек погибли и 250 тысяч угнаны в рабство во время оккупации нацистов территорий в Ленинградской области , сообщила журналистам директор Ленинградского областного государственного архива Юлия Крипатова.

По ее словам, в настоящее время завершается первый этап работы над томом по Ленинградской области сборника архивных документов о Великой Отечественной войне "Без срока давности".

"Если говорить про Ленинградскую область, то за время оккупации, согласно обобщенным сведениям, которые сохранились в документах комиссии Ленинградской области, более 140 тысяч человек погибло во время оккупации, а 250 тысяч были угнаны в рабство. И это сухие официальные цифры, которые на самом деле создавались комиссией на основе того объема документов, которые мы постарались включить в сборник. И сейчас, спустя 75 лет, только эти документы могут свидетельствовать, как это происходило", - сказала она в ходе онлайн-брифинга, посвященного презентации тома по Ленинградской области.

Она отметила, что в томе по Ленинградской области есть "комплексное представление злодеяний в отношении мирного населения на территории региона".