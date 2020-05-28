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2020-05-28T17:28
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В Ленинградской области во время оккупации погибли 140 тысяч человек
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РИА Новости

В Ленинградской области во время оккупации погибли 140 тысяч человек

17:28 28.05.2020
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© РИА Новости / Борис КудояровБлокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца
Блокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца
© РИА Новости / Борис Кудояров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Более 140 тысяч человек погибли и 250 тысяч угнаны в рабство во время оккупации нацистов территорий в Ленинградской области, сообщила журналистам директор Ленинградского областного государственного архива Юлия Крипатова.
По ее словам, в настоящее время завершается первый этап работы над томом по Ленинградской области сборника архивных документов о Великой Отечественной войне "Без срока давности".
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"Если говорить про Ленинградскую область, то за время оккупации, согласно обобщенным сведениям, которые сохранились в документах комиссии Ленинградской области, более 140 тысяч человек погибло во время оккупации, а 250 тысяч были угнаны в рабство. И это сухие официальные цифры, которые на самом деле создавались комиссией на основе того объема документов, которые мы постарались включить в сборник. И сейчас, спустя 75 лет, только эти документы могут свидетельствовать, как это происходило", - сказала она в ходе онлайн-брифинга, посвященного презентации тома по Ленинградской области.
Она отметила, что в томе по Ленинградской области есть "комплексное представление злодеяний в отношении мирного населения на территории региона".
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"Порой систематизировать документы было крайне сложно. Дело в том, что действия оккупационных властей не могли охватывать один какой-то аспект. Это был целый комплекс мероприятий, направленный не только на физическое уничтожение мирных граждан, но и даже на моральное подавление… Теперь, когда документы объединены в одном издании, можно сказать, что у нас сформировалась развернутая картина на основе архивных документов, и мы можем говорить о комплексной картине положения оккупированных территорий Ленинградской области… Все документы разделены на шесть тем, которые освещают различные виды преступлений, это и карательные операции против мирного населения, уничтожение голодом, преступления против детства, принудительные работы, уничтожение граждан, которое находились в больницах", - рассказала Крипатова.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Ленинградская областьОбщество
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