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2020-05-28T14:53
https://ria.ru/20200528/1572121333.html
В Госдуме оценили призывы экс-посла США продолжить водную блокаду Крыма
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РИА Новости

В Госдуме оценили призывы экс-посла США продолжить водную блокаду Крыма

14:53 28.05.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев назвал запредельным цинизмом рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма.
Ранее украинские СМИ распространили заявление экс-посла США на Украине Джона Хербста, сделанного в ходе онлайн-конференции друзей Украины в США, в котором он "рекомендовал Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма". Американский дипломат подчеркнул, что выступает за новые санкции против России.
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"Американские дипломаты, даже выйдя в отставку, продолжают навязывать свои рекомендации Украине, тем самым демонстрируя отсутствие должного уважения к этой стране и ее руководству, которому они отказывают в праве проводить самостоятельную политику. Что касается сути заявления экс-посла, то это, конечно, запредельный цинизм даже по американским меркам, так как фактически Хербст говорит о том, что целью Киева должно стать максимальное ухудшение жизни крымчан", - сказал РИА Новости Бахарев.
По его словам, если Хербст считает, что продолжение водной блокады ускорит возвращение Крыма в состав Украины, то остается только "удивляться степени неадекватности человека, который на протяжении нескольких лет во многом определял политику США в отношении Украины".
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияДжон ХербстКонстантин БахаревГосдума РФРеспублика КрымСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Крым должна содержать Россия которая забраа эту территорию а причем тут Украина ?
28 мая, 15:45
МПМаксим Пушков
9100049
Крым оккупированная территория оккупанты пришли оккупанты должны содержать население и давать деньги, пенсии, газ, воду. А причем тут Украина ?
28 мая, 16:15
МПМаксим Пушков
5110047
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