В Ленинградской области рассказали о выявленных очагах коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Шесть очагов коронавируса действуют в настоящее время в организованных коллективах Ленинградской области, сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Историк на заседании правительства региона.
"Вчера было зарегистрировано семь очагов коронавирусной инфекции в организованных коллективах, из них три - в медицинских организациях, один - в социальном учреждении… Один очаг, в Рощинской больнице, был снят, на сегодня активны шесть очагов", - сказала Историк.
Она добавила, что окончательно не ликвидирован очаг заболевания в Новосергиевке. "Большинство тех, кто был в этом очаге, вывезены за пределы Ленинградской области. Они предоставили нам адрес в Петербурге, там остается ряд граждан, которые здоровы, но являются вирусовыделителями. Поэтому мы продолжаем проводить противоэпидемиологические мероприятия", - отметила Историк.
По ее словам, также среди серьезных очагов - в деревне Селиваново Бокситогорского района в ООО "ГСП-4" и ООО "ГСП-2". Крупным очагом Историк назвала ситуацию в Санкт-Петербургской психиатрической больнице им. Кащенко в Гатчинском районе. "Нарастающим итогом зарегистрировано более чем 300 человек пострадавших (в психбольнице), но все заболевшие выведены в обсерваторы", - добавила она.
В Ленинградской области всего заболели коронавирусной инфекцией 2660 человек, умерли 11, выздоровели 1294 человека.
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