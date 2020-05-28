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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T14:10
https://ria.ru/20200528/1572117712.html
В Ленинградской области рассказали о выявленных очагах коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области рассказали о выявленных очагах коронавируса

14:10 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Шесть очагов коронавируса действуют в настоящее время в организованных коллективах Ленинградской области, сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Историк на заседании правительства региона.
"Вчера было зарегистрировано семь очагов коронавирусной инфекции в организованных коллективах, из них три - в медицинских организациях, один - в социальном учреждении… Один очаг, в Рощинской больнице, был снят, на сегодня активны шесть очагов", - сказала Историк.
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Она добавила, что окончательно не ликвидирован очаг заболевания в Новосергиевке. "Большинство тех, кто был в этом очаге, вывезены за пределы Ленинградской области. Они предоставили нам адрес в Петербурге, там остается ряд граждан, которые здоровы, но являются вирусовыделителями. Поэтому мы продолжаем проводить противоэпидемиологические мероприятия", - отметила Историк.
По ее словам, также среди серьезных очагов - в деревне Селиваново Бокситогорского района в ООО "ГСП-4" и ООО "ГСП-2". Крупным очагом Историк назвала ситуацию в Санкт-Петербургской психиатрической больнице им. Кащенко в Гатчинском районе. "Нарастающим итогом зарегистрировано более чем 300 человек пострадавших (в психбольнице), но все заболевшие выведены в обсерваторы", - добавила она.
В Ленинградской области всего заболели коронавирусной инфекцией 2660 человек, умерли 11, выздоровели 1294 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ленинградская областьГатчинский районБокситогорский район
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