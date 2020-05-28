В Ленинградской области рассказали о выявленных очагах коронавируса

"Вчера было зарегистрировано семь очагов коронавирусной инфекции в организованных коллективах, из них три - в медицинских организациях, один - в социальном учреждении… Один очаг, в Рощинской больнице, был снят, на сегодня активны шесть очагов", - сказала Историк.