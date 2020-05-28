В МИД заявили об отсутствии предпосылок для "нормандского саммита"

"Что касается созыва очередного саммита в "нормандском формате", то все участники процесса сходятся во мнении, что в настоящее время предпосылок для этого нет", - сказал Парамонов в ответ на вопрос о возможных сроках проведения саммита глав "нормандской четверки".

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.