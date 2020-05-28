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2020-05-28T12:08
https://ria.ru/20200528/1572104764.html
В МИД заявили об отсутствии предпосылок для "нормандского саммита"
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РИА Новости

В МИД заявили об отсутствии предпосылок для "нормандского саммита"

11:38 28.05.2020 (обновлено: 12:08 28.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Все участники процесса украинского урегулирования сходятся во мнении, что в настоящее время предпосылок для проведения саммита в "нормандском формате" нет, заявил РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Что касается созыва очередного саммита в "нормандском формате", то все участники процесса сходятся во мнении, что в настоящее время предпосылок для этого нет", - сказал Парамонов в ответ на вопрос о возможных сроках проведения саммита глав "нормандской четверки".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
27 апреля, 12:51
Лавров: о саммите "нормандской четверки" пока не может и быть речи
Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо сосредоточиться на реализации договоренностей, достигнутых на встрече в Париже 9 декабря 2019 года.
"Ведь из девяти пунктов итогового документа этого саммита выполнено, да и то частично, лишь одно – обмен удерживаемых лиц", - отметил директор департамента МИД РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция и Германия поддерживают идею проведения встречи в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе после спада заболеваемости коронавирусом.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Читайте полный текст интервью Алексея Парамонова >>
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Ситуация на УкраинеАлексей ПарамоновМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийПарижБерлин (город)УкраинаВ мире
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