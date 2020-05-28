Алексей Парамонов: Россия надеется на дополнительные экспертизы по MH17

Москва рассчитывает, что судьи в Нидерландах обратят внимание на недостатки в расследовании дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины и назначат дополнительные экспертизы, заявил директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов в интервью корреспонденту РИА Новости Анастасии Ивановой. Он объяснил, почему Россия придает большое значение трехсторонним консультациям с Нидерландами и Австралией по авиакатастрофе и что могло бы помочь в разморозке российско-нидерландских отношений. Дипломат также рассказал о совместных планах Москвы и Парижа по борьбе с коронавирусом и намерении Москвы повторно пригласить президента Франции Эммануэля Макрона на парад Победы, который был перенесен из-за ситуации с COVID-19

— Ситуация с коронавирусом вышла на первый план международной повестки. Так, Россия и Франция на разных уровнях обсуждают сотрудничество по противодействию COVID-19, в том числе ведутся переговоры о взаимодействии министерств здравоохранения стран по разработке методов лечения коронавируса. Какие конкретно инициативы планируют совместно реализовывать Москва и Париж по линии здравоохранения? Обсуждалась ли совместная разработка вакцины или тестов на антитела?

— Российско-французское взаимодействие по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса находится в фокусе внимания лидеров и правительств двух стран. Констатируем взаимный интерес к налаживанию тесного сотрудничества в сфере борьбы с COVID-19 по линии как министерств здравоохранения, так и ряда других профильных ведомств и служб. В частности, речь идет об обмене опытом в области схем лечения пациентов, организации клинических исследований препаратов, координации разработок новых методов профилактики и лечения инфекции, а также лекарств и вакцин. Конкретные предложения сейчас прорабатываются по линии Роспотребнадзора и министерства солидарности и здравоохранения Франции. Ожидаем, что специалисты наших стран приступят к совместной работе в самое ближайшее время.

— Обращалась ли Франция к России за помощью в поставках медицинского оборудования или отправке специалистов? Или, может быть, Москва просила Париж помочь с поставками медикаментов?

— Должен сказать, что Франция достаточно серьезно подошла к борьбе с коронавирусом. Париж оперативно ввел жесткие ограничительные меры, чтобы сдержать распространение инфекции. Параллельно проводится большая работа по выявлению COVID-19, помощи зараженным людям, а также разработке лекарств и вакцины. Безусловно, Франция существенно пострадала от коронавируса. Однако благодаря предпринятым мерам и достаточно оперативной работе госорганов и в целом ответственному поведению населения удалось ограничить масштаб эпидемии и избежать худшего сценария. Отмечаем, что Париж в целом справился с первой волной пандемии собственными силами, не обращаясь к международным партнерам, в том числе к России, с просьбой оказать экстренную помощь.

Что касается России, то, учитывая динамику и последствия распространения коронавируса, у нас в данный момент нет необходимости в получении каких-либо медикаментов и материалов из Франции. Повторю, гораздо большую отдачу мог бы иметь запуск практического взаимодействия между учеными и специалистами двух стран, ведущих поиск наиболее эффективных методов предотвращения и лечения заболеваний, вызванных COVID-19.

— Недавно в итальянской области Ломбардия завершилась гуманитарная миссия российских военных, помогавших в борьбе с COVID-19. Как сообщил посол России в Риме Сергей Разов, вслед за Ломбардией итальянские области Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия также попросили направить к ним российских военных для проведения работ по дезинфекции территорий. Планирует ли Россия оказать помощь этим регионам?

— Россия действительно пришла на выручку в трудной ситуации, в которой оказалась Италия, первой в Европе столкнувшаяся со взрывным распространением новой коронавирусной инфекции. По просьбе официального Рима с 22 марта по 15 мая сводный отряд Минобороны России проводил медицинско-гуманитарную операцию в наиболее пострадавшей области этой страны – Ломбардии. Российские медики осуществляли прием и лечение больных, представители войск РХБЗ участвовали в работах по обеззараживанию объектов. Проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей и медучреждений в 93 населенных пунктах на севере Италии. Обработано 119 зданий и сооружений, более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием. Профессионализм и высокая компетенция российских военных специалистов, масштаб и скорость оказания помощи получили высокие оценки экспертов и общественности Италии. Они работали самоотверженно, без отдыха, полностью отдавая себя спасению людей и выполнению поставленных задач.

Стоит отметить, что содействие оказывалось не только по официальным каналам, но и через общественные и религиозные организации. Например, 24 апреля по просьбе губернатора области Апулия Микеле Эмильяно в Бари был направлен груз гуманитарной помощи по линии Московского патриархата.

В целом, думаю, уже можно с уверенностью сказать, что в условиях пандемии Москва и Рим показали пример эффективного межправительственного и межведомственного взаимодействия, который всегда являлся отличительной чертой российско-итальянских отношений. Уверен, что взаимная помощь и поддержка в период борьбы с коронавирусом войдет в российско-итальянскую летопись добрых дел точно так же, как в 1908 году в нее был вписан золотыми буквами подвиг российских моряков Балтийского флота, которые первыми прибыли на помощь тысячам жителям Мессины, оказавшимся под руинами в результате сильного землетрясения.

— Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, планировавшийся на 9 мая по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, был перенесен из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в мире в связи с распространением коронавируса. Ведут ли Москва и Париж переговоры о переносе такого визита на новый срок?

— Эммануэль Макрон одним из первых западных лидеров принял приглашение посетить торжественные мероприятия в Москве по случаю 75-летнего юбилея окончания Второй мировой войны в Европе. Это была наша общая победа, которая стала возможной благодаря колоссальным усилиям многих стран. Для российско-французских отношений тяжелые военные годы памятны еще и тем, что межгосударственные связи приобрели союзнический характер, а героическая борьба наших народов превратилась в подлинное боевое братство, оставила в памяти подвиг летчиков "Нормандии-Неман" на восточном фронте, а также тысяч советских патриотов, влившихся в ряды французского Сопротивления.

К сожалению, в связи с пандемией было принято решение перенести на более поздний срок запланированные на 9 мая мероприятия. Разумеется, как только будет определена новая дата, повторные приглашения будут направлены всем участникам, в том числе президенту Французской Республики (К моменту публикации интервью президент РФ Владимир Путин уже объявил о переносе парада Победы на 24 июня. – Прим. ред.).

— Один из непростых вопросов в российско-французских отношениях – ситуация вокруг россиянина Александра Винника, который был экстрадирован из Греции во Францию. 12 мая суд в Париже отклонил жалобу защиты россиянина на отказ освободить его из-под стражи на фоне эпидемии коронавируса. Какие шаги планирует предпринять Москва для защиты прав россиянина? Каково сейчас состояние заключенного?

— Мы внимательно следим за делом Винника. Во время острой фазы коронакризиса во Франции санитарно-эпидемиологическая обстановка в тюрьме города Френ, где содержится наш соотечественник, вызывала серьезную озабоченность. В СМИ появилась информация о выявленных случаях заражения COVID-19 среди заключенных.

На этом фоне упорное нежелание французских органов юстиции перевести российского гражданина под домашний арест вызывает по меньшей мере недоумение. Адвокаты Александра Винника дважды обращались в суд с соответствующим ходатайством, а посольство России в Париже поддерживало эти просьбы по дипломатическим каналам. Тем не менее, как известно, обе жалобы были отклонены, несмотря на реально существующую угрозу жизни и здоровью нашего соотечественника.

Крайне разочарованы такой неконструктивной позицией французских партнеров. Складывается впечатление, что следствие пытается всеми доступными способами оказать давление на Александра Винника, не брезгуя и некоторыми злоупотреблениями, явно идущими вразрез с декларируемыми принципами законности и соблюдения прав задержанного.

Российские дипломаты во Франции находятся в плотном контакте с российским гражданином, его родственниками и адвокатами. Будем продолжать добиваться соблюдения прав и законных интересов нашего соотечественника, а также смягчения избранной в его отношении меры пресечения.

— Обсуждалась ли возможность в связи с пандемией коронавируса проведения встреч глав МИД и Минобороны России с министрами иностранных дел и обороны Франции и Италии, с которыми возобновился такой диалог, в формате видеопереговоров или же они будут отложены до нормализации ситуации с COVID-19?

— Работа российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ) с участием министров иностранных дел и обороны была возобновлена осенью прошлого года. Аналогичный механизм "два плюс два" с Италией заработал в феврале этого года. Достигнуты договоренности о продолжении обмена мнениями в этих форматах предстоящей осенью. В обоих случаях речь идет о важном шаге вперед в развитии двустороннего диалога по военно-политическим вопросам.

Говорить о конкретных сроках очередных консультаций пока преждевременно. Пройдут ли они в привычной форме или по видеосвязи, в конечном счете не самое главное. Вне зависимости от формата переговоров мы нацелены на предметный и открытый обмен мнениями с нашими французскими и итальянскими партнерами по широкой повестке дня, включая региональные кризисы, вопросы международной и европейской безопасности, а также проблематику стратегической стабильности, которая становится все более значимой в условиях последовательной линии нынешней американской администрации на демонтаж принципиально значимых договоренностей в этой сфере.

— Обратимся к другой стране – Нидерландам. Есть ли в настоящий момент у России политические контакты с этой страной? Сотрудничают ли страны по противодействию COVID-19? Или скандал с отменой визита парламентской делегации Нидерландов в Россию в январе привел к еще большему охлаждению в отношениях?

— В последние годы взаимодействие на политическом уровне между Россией и Нидерландами фактически заморожено. Контактов на правительственном уровне почти нет. Ответственность за такое состояние дел несет официальная Гаага, которая пять лет назад отказалась от нормального режима сотрудничества с нашей страной.

Налаживанию отношений между нашими странами не способствуют и регулярные антироссийские выпады голландских властей. Мы видели, как на пустом месте был раздут скандал в связи с так называемой попыткой кибератаки ГРУ на штаб-квартиру ОЗХО в Гааге. Голландские политики регулярно запугивают своих граждан наличием так называемой российской угрозы для Запада. Отмена визита делегации голландских парламентариев в Россию в феврале 2020 года – один из демонстративных провокационных шагов. Мы всегда считали, что прямые межпарламентские контакты, диалог между народными избранниками смогут в определенной степени помочь нашим странам преодолеть или сгладить имеющиеся разногласия, лучше понять друг друга. Ограничение подобных контактов – большая ошибка.

Что касается сотрудничества в области борьбы с распространением коронавирусной инфекции, то, полагаю, это в настоящий момент одно из перспективных направлений взаимодействия. Нидерланды – одна из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Европы. Мы сообщили нидерландской стороне, что открыты для совместной работы в данной сфере. Надеемся, что сможем выйти на конкретные договоренности. Нам не хватает позитива в двусторонних отношениях. Успешное противодействие таким вызовам могло бы помочь переломить негативную тенденцию последних лет.

— Одним из громких дел этого года стало начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Боинга рейса МН17. Голландские прокуроры заявили, что трое подсудимых, которые являются российскими гражданами, могут дать показания перед судьей в России. Обращался ли кто-либо из обвиняемых с такой инициативой?

— Расхождение в понимании причин трагедии рейса МН17 – основной камень преткновения в российско-нидерландских отношениях. Мы видим, что уголовное расследование авиакатастрофы, которое ведется Совместной следственной группой (ССГ), так и не завершено, хотя прошло почти шесть лет. К работе ССГ у нас накопилось немало нареканий. Оно политизировано, предвзято и однобоко. Очевиден избирательный подход к формированию доказательной базы – как будто с первого дня все подгонялось под заранее выбранную версию причастности российской стороны.

Мы неоднократно выражали удивление в связи с тем, что материалы, переданные нами, то игнорировались, то объявлялись сфальсифицированными. В то же время без каких-либо вопросов, на веру, к делу приобщались данные из сомнительных источников, включая то, что предоставляла очевидно заинтересованная сторона – Украина. Вместе с тем не было проведено настоящее расследование роли Украины в крушении рейса МН17 в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта.

Тем временем международное следствие, не завершив до конца расследования, поспешило передать материалы в суд. В марте состоялись первые заседания, пока процедурного характера. Надеемся, что в дальнейшем судьи обратят внимание на недостатки в работе следователей и будут тщательно перепроверять доказательства, собранные ими, назначат дополнительные экспертизы.

Россия, подчеркну, не сторона данного судебного процесса. Однако мы внимательно следим за тем, насколько соблюдаются права российских граждан, один из которых представлен в суде адвокатами. Пока не беремся прогнозировать, в каком формате будет вестись работа с обвиняемыми. В случае если в адрес российской стороны будут направлены какие-то дополнительные запросы об оказании правовой помощи, они будут рассматриваться в соответствии с имеющимися требованиями и международными обязательствами.

— С начала судебных слушаний по делу МН17 в марте этого года продолжаются ли трехсторонние переговоры между Россией, Нидерландами и Австралией или они заморожены? Считаете ли вы такой формат эффективным?

— Мы называем данный формат трехсторонними консультациями, а не переговорами. Россия согласилась на них, чтобы профессионально, без излишней политизации обсудить широкий круг вопросов, связанных с крушением рейса МН17. Уже состоялось несколько раундов таких встреч. Уверен, что работа в данном формате будет продолжена. Придаем большое значение этим консультациям, надеемся, что они позволят лучше донести до австралийской и нидерландской сторон наше видение случившегося с рейсом МН17. О чем конкретно там идет речь, рассказать вам не могу, так как содержание трехсторонних встреч носит конфиденциальный характер, в соответствии с договоренностью участников.

— Ранее президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждали возможность организации рабочей встречи лидеров стран-постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции. Есть ли понимание, когда такая встреча может состояться?

— Россия согласилась с предложением Эммануэля Макрона провести видеоконференцию глав государств – постоянных членов СБ ООН, посвященную обсуждению неотложных мер по реагированию на пандемию COVID-19, если эта инициатива будет приемлема для остальных членов "пятерки". Подразумевалось, что встреча состоится, если заранее будет готов ее итоговый документ. Последний вариант текста нам абсолютно приемлем, однако у некоторых других партнеров остаются взаимные предложения, которые пока еще не до конца согласованы.

— Когда смогут пройти следующие консультации в онлайн-формате на уровне МИД стран "нормандской четверки"? Что касается саммита глав "четверки", Париж не предлагал снова принять саммит на своей территории? Москва приветствовала бы такую инициативу?

— Основной переговорной площадкой по урегулированию ситуации на Украине является Контактная группа. Ее участники встречаются и ведут предметные дискуссии по всем соответствующим вопросам. В то же время у министерского измерения "нормандского формата" нет фиксированного графика. Министры находятся на связи и могут вновь провести консультации в формате видеоконференции, если возникнет такая необходимость.

Что касается созыва очередного саммита в "нормандском формате", то все участники процесса сходятся во мнении, что в настоящее время предпосылок для этого нет. В первую очередь необходимо сосредоточиться на реализации договоренностей, достигнутых на встрече в Париже 9 декабря 2019 года, ведь из девяти пунктов итогового документа этого саммита выполнено, да и то частично, лишь одно – обмен удерживаемых лиц.

— Как бы вы оценили перспективы европейского туризма в Россию до конца года? Есть ли вероятность, что страна откроет границы для туристов в этом году?

— Решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом. Понятно, что предприятия туриндустрии несут в нынешних условиях существенные убытки, которые, скорее всего, не удастся компенсировать до конца года. Однако к открытию границ надо подходить чрезвычайно выверенно.

В ближайшей перспективе можно ожидать сжатия международного туристического рынка и обострения конкуренции за турпотоки по мере снятия ограничительных мер. Нам придется приложить немало усилий, чтобы сохранить успехи последних лет. Популярность России в качестве туристического направления в последнее время серьезно возросла, в особенности после состоявшегося у нас в 2018 году чемпионата мира по футболу, но сейчас этого багажа будет недостаточно. У России неожиданно появился исторический шанс наверстать упущенное и стать одной из ведущих туристических держав. Для этого необходимо пересмотреть философию туристической отрасли, сделать ее ориентированной преимущественно на внутреннее развитие, как это делают Франция, Италия, Испания и другие крупные страны. И, конечно же, требуется много поработать над инфраструктурой, конкурентоспособными туристическими продуктами, общим имиджем и атмосферой туризма в России. Было бы важно побольше привлекать в эту сферу иностранных высококвалифицированных специалистов из тех же Италии, Франции, Испании. Такие примеры есть, и они, как правило, позволяют быстрее и эффективнее добиваться требуемых результатов.

— Президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани заявил РИА Новости, что ограничение торговых отношений между Россией и странами Евросоюза, вызванное распространением пандемии, вряд ли продлится дольше месяца-двух. Согласны ли в МИД России с такой оценкой? Могут ли торговые отношения возобновиться в полном объеме раньше туристических, ведь от этого страдают экономики всех стран?

— После преодоления наиболее острой фазы кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предстоит огромная работа по восстановлению экономики как на глобальном, региональном, так и на национальном уровнях. Россия и ЕС находятся, фигурально выражаясь, в одной лодке. На Евросоюз приходится порядка 42% российского торгового оборота (по данным за 2019 год), тогда как наша страна является четвертым по значимости торговым партнером для ЕС, а в некоторых отраслях, таких, как энергетика, доля отечественных компаний и вовсе преобладающая. Такая взаимозависимость носит объективный характер, и, вероятно, нынешняя пандемия не сможет в корне изменить сложившуюся за годы сотрудничества ситуацию.

Уже сейчас по мере отмены ряда ограничений, введенных в связи с COVID, происходит оживление торгово-экономических связей. Этот процесс займет, скорее всего, довольно длительное время с учетом колоссальных убытков, которые понесли все без исключения участники рынка. Скорость выхода из кризиса будет напрямую зависеть также от эффективности принимаемых разными государствами мер поддержки экономики и бизнеса. На примере того же ЕС мы видим, насколько по-разному правительства реагируют на последствия пандемии.