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75 лет Великой Победы
2020-05-28T12:45
https://ria.ru/20200528/1572104127.html
Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем участникам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571202809_0:0:3268:1839_1036x0_80_0_0_2ca6a3ca345d3e3213a89d78c3935453.jpg
РИА Новости

Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем участникам

11:32 28.05.2020 (обновлено: 12:45 28.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВоздушный парад Победы в Москве
Воздушный парад Победы в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Воздушный парад Победы в Москве
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва направит повторные приглашения на парад Победы всем участникам, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Повторные приглашения будут направлены всем участникам, в том числе президенту Французской Республики", - сказал Парамонов, отвечая на вопрос о возможном визите Макрона в Москву.
Ранее французский президент планировал приехать в Москву для участия в параде 9 мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, однако мероприятие было отложено из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в мире в связи с распространением коронавируса.
Президент России Владимир Путин 26 мая объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Читайте полный текст интервью Алексея Парамонова >>
Собянин: Москва полностью готова к проведению Парада Победы
27 мая, 16:0575 лет Великой Победы
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению парада Победы
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75 лет Великой ПобедыРоссияАлексей ПарамоновЭммануэль МакронВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинВ мире
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