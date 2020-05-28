Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем участникам

"Повторные приглашения будут направлены всем участникам, в том числе президенту Французской Республики", - сказал Парамонов, отвечая на вопрос о возможном визите Макрона в Москву.

Ранее французский президент планировал приехать в Москву для участия в параде 9 мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, однако мероприятие было отложено из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в мире в связи с распространением коронавируса.