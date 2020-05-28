Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем участникам

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва направит повторные приглашения на парад Победы всем участникам, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Повторные приглашения будут направлены всем участникам, в том числе президенту Французской Республики", - сказал Парамонов, отвечая на вопрос о возможном визите Макрона в Москву.
Ранее французский президент планировал приехать в Москву для участия в параде 9 мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, однако мероприятие было отложено из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в мире в связи с распространением коронавируса.
Президент России Владимир Путин 26 мая объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.