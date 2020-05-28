В Москве выявили 2054 новых случая COVID-19

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Москве четвертый день подряд число выписанных из больниц после COVID-19 за сутки превышает число новых случаев, следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
Так, за минувшие сутки число заразившихся пополнили 2054 человек, а выздоровевших — 3793. Днем ранее это соотношение составляло 2140 к 5839, 26 мая — 2830 к 8033, а 25-го — 2560 к 3746.
Всего в столице более 173 тысяч инфицированных, 2254 человека умерли, свыше 70 тысяч вылечились.
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