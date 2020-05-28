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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T15:56
https://ria.ru/20200528/1572100397.html
В России за сутки 8785 человек выздоровели от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В России за сутки 8785 человек выздоровели от COVID-19

10:38 28.05.2020 (обновлено: 15:56 28.05.2020)
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. За минувшие сутки из российских больниц выписали 8785 человек, выздоровевших после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В частности, в Москве выписали 3793 человека, в Подмосковье — 403, в Нижегородской области — 339, в Санкт-Петербурге — 325, в Дагестане — 241.
Число выздоровевших за сутки уже третий день подряд превышает число новых случаев.
Всего с начала эпидемии вылечились 150 993 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанМоскваМосковская область (Подмосковье)Нижегородская областьСанкт-ПетербургОбщество
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