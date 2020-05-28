В России за сутки 8785 человек выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. За минувшие сутки из российских больниц выписали 8785 человек, выздоровевших после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В частности, в Москве выписали 3793 человека, в Подмосковье — 403, в Нижегородской области — 339, в Санкт-Петербурге — 325, в Дагестане — 241.
Число выздоровевших за сутки уже третий день подряд превышает число новых случаев.
Всего с начала эпидемии вылечились 150 993 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.