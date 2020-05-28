Глава ДНР прокомментировал взлом аккаунта в твиттере

"Мы реагируем по факту. И действительно, есть возможность доносить вовремя информацию. Но тем не менее была надежда, что аккаунты удастся сохранить, сберечь. Но работают профессионалы, я бы по характеру и почерку действий не сказал бы, что это только СБУ", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".