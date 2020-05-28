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2020-05-28T11:12
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Глава ДНР прокомментировал взлом аккаунта в твиттере
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РИА Новости

Глава ДНР прокомментировал взлом аккаунта в твиттере

10:23 28.05.2020 (обновлено: 11:12 28.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поделился предположениями о том, кто мог взломать его аккаунт в твиттере.
О взломе аккаунта он сообщил накануне вечером.

"Мы реагируем по факту. И действительно, есть возможность доносить вовремя информацию. Но тем не менее была надежда, что аккаунты удастся сохранить, сберечь. Но работают профессионалы, я бы по характеру и почерку действий не сказал бы, что это только СБУ", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСлужба безопасности УкраиныTwitterУкраинаВ мире
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