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2020-05-27T22:52
https://ria.ru/20200527/1572089442.html
Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
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РИА Новости

Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter

22:52 27.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter.
"Ставлю в известность всех подписчиков в социальных сетях: взломан мой аккаунт в Twitter. Воспользовавшись случаем, противник распространяет на моей странице компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки внутри республики. Пытаюсь восстановить доступ к своей странице, но пока безрезультатно", - говорится в сообщении в официальном канале Пушилина в Telegram.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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