Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter

"Ставлю в известность всех подписчиков в социальных сетях: взломан мой аккаунт в Twitter. Воспользовавшись случаем, противник распространяет на моей странице компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки внутри республики. Пытаюсь восстановить доступ к своей странице, но пока безрезультатно", - говорится в сообщении в официальном канале Пушилина в Telegram.