"Ни груди, ни опыта". О том, чего мужчины обычно боятся как огня

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Мария Семенова. В поликлинике и на детской площадке их постоянно спрашивают: "А где же ваша мама?" Друзья и коллеги подтрунивают, кто-то категорично заявляет, что это "не по-мужски", ведь глава семьи должен зарабатывать, а не сидеть с ребенком. Папы в декрете рассказали РИА Новости о своих трудностях и радостях.

Павел Герасимов, организатор праздников, Калуга

Капитолина в нашей семье третий ребенок, у жены двое детей от первого мужа, они уже подростки. Многие отговаривали меня от этого брака, но любовь зла (смеется). Предложение Евгении я сделал в день выписки из роддома. Когда поженились, Капитолине исполнилось восемь месяцев, она была главной красавицей у нас на свадьбе.

Незадолго до ее рождения супруга получила новую должность — заведующей детсада. Мы посчитали общий бюджет: получалось, что в декрет выгоднее уйти мне. Я работаю в детском центре, а по выходным провожу корпоративы и свадьбы.

Но до рождения дочки у меня не было полной уверенности, что с ней останусь именно я. Говорил коллегам: возможно, уйду в отпуск по уходу за ребенком, они думали, я их разыгрываю. Нашей организации сорок пять лет, ни разу такого не было, чтобы мужчина отправлялся в декрет.

© Фото из личного архива Павла Герасимова Павел с женой © Фото из личного архива Павла Герасимова Павел с женой

Я все решил, когда увидел Капитолину. Смотрю на нее — слезы ручьем, такое счастье испытал. Она была маленьким комочком с крохотными пальчиками, я боялся брать ее на руки. Понял, что хочу каждую минуту видеть, как растет мой ребенок. Принес заявление на декретный отпуск, провожали меня под шутки: "Вот сбежишь через неделю, а мы тебя назад не возьмем".

Родственники тоже не поддержали: "У тебя ни груди, ни опыта, как ты будешь сидеть с ребенком?" Все твердили, что в семье должен зарабатывать мужчина. Я объяснял: выгоднее уйти в декрет мне, потому как жена сохранит зарплату, а я смогу на выходных проводить свадьбы и корпоративы, организовывать мероприятия в вечернее время. Родители супруги вообще не поняли нас, говорили Жене: "Да на кого ты оставляешь ребенка, как ты можешь?" Друзья хохмили: "Ты у нас теперь кормящая мать". А вот приятельницы одобрили: "Молодец, поймешь нас, женщин". Конечно, когда на тебя давят, тяжело. Сейчас я уже могу ответить на все возражения, но тогда и сам не был уверен, что у меня получится.

© Фото из личного архива Павла Герасимова Павел со своей семьей © Фото из личного архива Павла Герасимова Павел со своей семьей

Два месяца после рождения с нами была жена, все шло хорошо. Но когда я остался наедине с ребенком, начались проблемы. За несколько дней до выхода на работу Женя приучила Капитолину сосать из бутылочки, а мне объяснила: "Будет капризничать, надень халат, в котором я кормлю, и приложи на уровне груди". И вот я пробовал и так, и эдак, и в халате, и без халата — Капитолина выплевывает соску, кричит, отказывается брать ту самую бутылочку, с которой вчера никаких трудностей не возникало.

Супруга первые три-четыре дня убегала с работы — успокаивала и ребенка, и меня. В итоге я сказал: это плохой эксперимент, у меня ничего не выйдет. Переживал из-за того, что дочь останется голодной. Но постепенно все наладилось. Видимо, это был протест: "Где мама, почему меня кормит папа?"

Как-то мне пришло в голову: жизнь похожа на "день сурка". Единственное разнообразие — прикорм, интересно наблюдать за реакцией дочки на разные продукты. Я не мог найти в Сети подходящую для нас схему питания, а когда создал ее сам, решил поделиться опытом. Так я начал выкладывать полезную информацию — и видео, как мы поем, танцуем. Никогда не думал, что стану блогером: не умел ни монтировать, ни хорошо снимать. Чтобы заниматься новым хобби, нужно было смотреть видеоуроки. Творческое развитие прервало однообразие дней.

Жена говорила: моя задача — смотреть за ребенком, с остальными домашними делами она справится сама. Но потом вошла во вкус: "Почему не стираешь, не готовишь?" На первых порах ребенок спал мало, я от крошки никуда не отходил, ничем по дому не занимался. А затем появился видеоблог. Супруга заметила, что меня поглощает мое хобби, хотя, по ее мнению, я мог бы посвятить это время чему-то более полезному. Начались недопонимания, однако сейчас удалось все сгладить.

Самое сложное — когда ребенок не спит по ночам. То колики, то зубки. Если Капусе делают прививку или укол и она плачет, у меня у самого слезы на глазах. Когда ребенку больно, это как ножом по сердцу.

Мамы на детской площадке поначалу не верят, что я в декрете. Отцов здесь не встретить, только по вечерам. Но для меня не ново быть в женской компании. В школе учился в гуманитарном классе — три мальчика и двадцать девочек, в университете практически так же.

Жена работает в детсаду ясельного типа, мы надеялись, что в полтора года Капитолина пойдет в садик, а я — на работу. По плану это произошло бы 8 июня. Но пандемия спутала карты.

Илья Гнилицкий, строитель, Воронеж

В декрете, по сути, ни я, ни жена не были. Это юридическое понятие означает, что ты занимаешься ребенком и получаешь 40% средней зарплаты. У супруги такой возможности не было, она просто уволилась. В какой-то момент мне тоже пришлось уйти с работы, пытался найти другое место, не удалось. Так что первое время мы вместе сидели с Тимуром, перебивались случайными заработками. Потом жена трудоустроилась, а я остался с ребенком.

Я уверенно чувствую себя на кухне, даже хлеб умею печь. С детским питанием тоже все просто: пюрешки продаются готовыми — засунул ложку в рот, и порядок. Однако я плохо укачиваю: Тимур тяжело засыпал, он громкий мальчик, с характером.

© Фото из личного архива Ильи Гнилицкого Илья с сыном © Фото из личного архива Ильи Гнилицкого Илья с сыном

В целом считаю, что отлично справлялся, но жена так не думает. Мамы и готовят, и убирают, и мужа с работы ждут с ужином. А я просто посидел с сыном — и уже герой (смеется). Так что тяжело было супруге.

Несколько раз я умудрился заснуть с орущим сыном. Соску ему даю — не хочет. Еду не берет. Ладно, что я могу еще сделать, лег спать. Жена приходит: ребенок надрывается, папа храпит.

На меня никто не смотрел как на диковинку. Один мой друг тоже с ребенком сидит. У него жена художник, пока ездила по области и что-то расписывала, он был с дочкой. На детских площадках много пап. Однажды зимой встретили знакомого и его подчиненных — пять-шесть мужчин и куча детей, вместе играли в снежки. Мир теперь гораздо более открытый. Люди понимают, насколько все бывает по-разному. Никого ничем не удивишь.

Да и я что-то зарабатывал, даже сидя с ребенком, — были заказы. Занимаюсь строительством: крыши, мансарды, бани, отделка.

© Фото из личного архива Ильи Гнилицкого Илья © Фото из личного архива Ильи Гнилицкого Илья

Тимуру уже пять лет, младшей Алисе полтора года. С дочкой тоже были вместе. В тот год я нашел удаленку и параллельно перестраивал дом: снес крышу, сделал второй этаж, думал там прятаться, чтобы работать. Выяснилось, что дети учатся лазить быстрее, чем я строю (смеется).

Но когда с удаленки вернулся на обычную работу, облегчения особого не заметил: устаешь на стройке, приходишь домой, а тебя облепляют эти двое, надо с ними играть.

Сергей Пустрашов, слесарь, Лесной (Свердловская область):

Мне не впервой сидеть с детьми. Я воспитывал сестру, с которой у нас десять лет разницы, — мама была с утра до вечера на работе. У меня есть ребенок от первого брака, когда он родился, я ушел в декрет — так было выгоднее. И в этот раз решил поступить так же. У жены ИП, она поначалу испугалась, что будет с бизнесом. Сказал: "Не проблема. Давай я уйду в декрет, мне его оплатят". Жена удивилась: "А что, так можно? Отпустят?"

© Фото из личного архива Сергея Пустрашова Сергей с сыном © Фото из личного архива Сергея Пустрашова Сергей с сыном

Я работаю слесарем на заводе. В бухгалтерии даже не знали, какие документы запросить, чтобы оформить декрет, — это ведь редкость, когда мужчина берет отпуск по уходу. Коллеги похихикали. Парни хоть и подкалывали, но все же отнеслись с уважением, а для девчонок я просто герой. Моя мама сказала: "Какой ты молодец", теща с тестем немного сомневались. В нашем городе это — явление, не знаю, есть ли еще отцы в декрете. На работе ждут. Сыну год и три, декрет закончится в августе. Но я вернусь ненадолго: жена в положении, с маленьким тоже мне сидеть.

У нас дома три хомяка, кот, четыре взрослых мадагаскарских таракана и двадцать пять их детей. Раньше были еще улитки, но мы их раздали — перебор. В общем, контактный домашний зоопарк. А на балконе — огород.

Мы стараемся разнообразить каждый день. Наша мама очень креативная, не соскучишься. Она организатор детских праздников, а теперь это практически семейный бизнес, я тоже нечаянно влился.

© Фото из личного архива Сергея Пустрашова Сергей с женой и сыном © Фото из личного архива Сергея Пустрашова Сергей с женой и сыном

Никаких особых сложностей в декрете нет. Единственное, ребенок был недоношенным, все время нужно было из Лесного ездить в Екатеринбург на обследования. Пришлось купить машину. Сейчас у нас все отлично.

Никакой агрессии в свой адрес я не замечал, наоборот, все поддерживают: "Круто, я бы не решился. С утра до вечера с ребенком — невозможно". А я отвечаю: "Мужики! Возможно. Это же ваше чадо". Ночью каждый день вставал к сыну — нормально. Человек такое существо, ко всему быстро привыкает. Ребенок раньше каждые два часа просыпался, жена оставалась в кровати, я приносил сына, она кормила — и дальше спать. Без проблем.

Бабушки помогают, если нужно куда-то уехать, сразу говорят: "Привозите к нам, мы давно не видели внука". Обожают с ним нянчиться.