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2020-05-27T16:20
https://ria.ru/20200527/1572070191.html
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
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РИА Новости

Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину

16:20 27.05.2020
76930
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМихаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
При этом суд принял иск об оспаривании указа Путина о досрочном прекращении полномочий Игнатьева. Его рассмотрят 30 июня.

"Дружеская шутка"

Бывший глава Чувашии потерял должность после того, как в январе в СМИ появилось видео, на котором он подшутил над сотрудником МЧС. Чиновник вынудил офицера подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.
В региональном ведомстве заявили, что это была "дружеская шутка", однако глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым.
Губернатора Чувашии сначала исключили из "Единой России", а потом глава государства снял его с должности в связи утратой доверия.
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"В правовом государстве"

Сейчас обязанности главы региона исполняет депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Николаев. В его аппарате заявили РИА Новости, что иск не отвлекает власти региона от решения насущных проблем.
"Мы живем в правовом государстве, где каждый имеет право обратиться в суд", - заявили в пресс-службе главы региона.
В Кремле об иске узнали из СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это не вопрос Кремля и отказался его комментировать.
"Пока суд выполняет те действия, которые считает нужным", — сказал он.
Песков уточнил, что насколько ему известно, сам Игнатьев ни с кем не связывался для прояснения ситуации.
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"Человек в неадеквате"

В свою очередь, член Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с телеканалом "360" расценил иск Игнатьева к президенту как попытку пиара.
"Конечно, шансов (выиграть иск – ред.) нет. Все основания для увольнения были. Это не только игра в "собачку" с сотрудником МЧС. Это совершенно другая история. Было найдено много нарушений. Думаю, что человек в неадеквате. Он играет в понятную в своем мире игру", – сказал он.
Эксперт уверен, что подобные отставки всегда выверены. Когда кадровая служба готовит документы, то проверяет каждую букву. Игнатьев в очередной раз скомпрометировал себя, но эту историю сейчас могут разыграть оппозиционеры, добавил Кабанов.
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Обсудить 22
Михаил ИгнатьевЧувашская Республика (Чувашия)Общество
Популярные комментарии
Да здравствует наш суд, самый независимый суд в мире)))
27 мая, 16:58
Федор Сухов
311300218
С нашей вертикали власти, ничего не добиться, если верхи сказали нет, сочувствую этому безработному.
27 мая, 18:43
ПСПетр Старовой
22320027
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