Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

При этом суд принял иск об оспаривании указа Путина о досрочном прекращении полномочий Игнатьева. Его рассмотрят 30 июня.

"Дружеская шутка"

Бывший глава Чувашии потерял должность после того, как в январе в СМИ появилось видео, на котором он подшутил над сотрудником МЧС. Чиновник вынудил офицера подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

В региональном ведомстве заявили, что это была "дружеская шутка", однако глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым.

Губернатора Чувашии сначала исключили из "Единой России", а потом глава государства снял его с должности в связи утратой доверия.

"В правовом государстве"

Сейчас обязанности главы региона исполняет депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Николаев . В его аппарате заявили РИА Новости, что иск не отвлекает власти региона от решения насущных проблем.

"Мы живем в правовом государстве, где каждый имеет право обратиться в суд", - заявили в пресс-службе главы региона.

В Кремле об иске узнали из СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это не вопрос Кремля и отказался его комментировать.

"Пока суд выполняет те действия, которые считает нужным", — сказал он.

Песков уточнил, что насколько ему известно, сам Игнатьев ни с кем не связывался для прояснения ситуации.

"Человек в неадеквате"

"360" расценил иск Игнатьева к президенту как попытку пиара. В свою очередь, член Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с телеканаломрасценил иск Игнатьева к президенту как попытку пиара.

"Конечно, шансов (выиграть иск – ред.) нет. Все основания для увольнения были. Это не только игра в "собачку" с сотрудником МЧС . Это совершенно другая история. Было найдено много нарушений. Думаю, что человек в неадеквате. Он играет в понятную в своем мире игру", – сказал он.