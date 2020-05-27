Ученые пока не могут сказать, защищает ли вакцина БЦЖ от COVID-19

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ученые на данный момент не имеют точных доказательств того, что люди, в детстве привитые противотуберкулезной вакциной БЦЖ, имеют повышенную устойчивость к заражению коронавирусной инфекцией, но ведущиеся сейчас исследования со временем дадут ответ на этот вопрос, заявил вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
БЦЖ — вакцина против туберкулеза, созданная на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В ряде стран эту прививку делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни.
В связи с пандемией COVID-19 высказывались предположения, что в странах, где проводилась массовая вакцинация БЦЖ, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и летальности существенно ниже благодаря неспецифическому защитному действию этой противотуберкулезной прививки. В России прививка БЦЖ обязательна.
"На сегодняшний день строго научных доказательств этого эффекта (защиты от заражения COVID-19) мы не имеем", - сказал Чехонин в среду в эфире телеканала "Россия 24".
Ведутся специальные работы, и в этом аспекте, я думаю, через некоторый период мы сможем ответить на вопрос, насколько такой иммунологический "бэкграунд", который связан с вакцинацией в юном возрасте, дает преимущества, которые и обеспечивают позитивный вариант развития (коронавирусной) инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.