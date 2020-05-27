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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T22:37
https://ria.ru/20200527/1572067414.html
Ученые пока не могут сказать, защищает ли вакцина БЦЖ от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/155027/04/1550270447_0:61:2492:1463_1036x0_80_0_0_1844312c50142876c40c3afaccb8de2e.jpg
РИА Новости

Ученые пока не могут сказать, защищает ли вакцина БЦЖ от COVID-19

15:39 27.05.2020 (обновлено: 22:37 27.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике
Медицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ученые на данный момент не имеют точных доказательств того, что люди, в детстве привитые противотуберкулезной вакциной БЦЖ, имеют повышенную устойчивость к заражению коронавирусной инфекцией, но ведущиеся сейчас исследования со временем дадут ответ на этот вопрос, заявил вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
БЦЖ — вакцина против туберкулеза, созданная на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В ряде стран эту прививку делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни.
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В связи с пандемией COVID-19 высказывались предположения, что в странах, где проводилась массовая вакцинация БЦЖ, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и летальности существенно ниже благодаря неспецифическому защитному действию этой противотуберкулезной прививки. В России прививка БЦЖ обязательна.
"На сегодняшний день строго научных доказательств этого эффекта (защиты от заражения COVID-19) мы не имеем", - сказал Чехонин в среду в эфире телеканала "Россия 24".

Ведутся специальные работы, и в этом аспекте, я думаю, через некоторый период мы сможем ответить на вопрос, насколько такой иммунологический "бэкграунд", который связан с вакцинацией в юном возрасте, дает преимущества, которые и обеспечивают позитивный вариант развития (коронавирусной) инфекции.

Вице-президент РАН, академик РАН Владимир Чехонин
Владимир Чехонин
вице-президент РАН, академик
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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