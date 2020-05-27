Ученые пока не могут сказать, защищает ли вакцина БЦЖ от COVID-19

Ведутся специальные работы, и в этом аспекте, я думаю, через некоторый период мы сможем ответить на вопрос, насколько такой иммунологический "бэкграунд", который связан с вакцинацией в юном возрасте, дает преимущества, которые и обеспечивают позитивный вариант развития (коронавирусной) инфекции.