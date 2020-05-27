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2020-05-27T15:33
https://ria.ru/20200527/1572067064.html
Госдума во втором чтении одобрила запрет приложений с пиратским контентом
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РИА Новости

Госдума во втором чтении одобрила запрет приложений с пиратским контентом

15:33 27.05.2020
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Государственная дума в среду приняла во втором чтении законопроект о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские и смежные права.
Законопроект был внесен в Госдуму в 2018 году группой депутатов. Среди авторов проекта - вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия"), зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Мукабенова ("Единая Россия"), а также зампред этого комитета Александр Ющенко (КПРФ), член думского комитета по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").
Согласно проекту, Роскомнадзор в течение трех рабочих дней определяет владельца информационного ресурса, на котором размещено приложение-нарушитель, после того, как получает соответствующее обращение от правообладателя.
Затем ведомство направляет владельцу информресурса, на котором размещено приложение, электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации.
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Владельцу информресурса дается один рабочий день с момента получения уведомления от Роскомнадзора, чтобы проинформировать об этом владельца программного приложения и уведомить его о необходимости незамедлительно ограничить доступ к объектам авторских или смежных прав.
Согласно проекту, в течение одного рабочего дня с момента получения от владельца информресурса уведомления владелец приложения обязан ограничить доступ к объектам авторских и смежных прав. Если он этого не сделает, владелец информационного ресурса, на котором размещено программное приложение, обязан ограничить доступ к этому приложению. Если владелец информационного ресурса не ограничил доступ к приложению, операторам связи направляется информация для принятия мер по ограничению доступа к приложению.
Предполагается, что закон вступит в силу 1 октября 2020 года.
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РоссияАнтон ГорелкинАлександр ЮщенкоПетр ТолстойФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)КПРФГосдума РФОбщество
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