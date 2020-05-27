Вывозной рейс из Молдавии прибыл в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. В Пулково приземлился самолёт из Молдавии, на борту которого 35 жителей Петербурга и Ленинградской области.
Согласно данным онлайн табло петербургского международного аэропорта, рейс Кишинев - Санкт-Петербург совершил посадку в 13.44.
"Статус рейса авиакомпании "Аир Молдова" Кишинев - Петербург - прибыл", - следует из данных онлайн табло Пулково.
Как сообщили в пресс-службе Смольного, по прилету пассажиров встретили сотрудники Роспотребнадзора. Они проведут обязательное в таких случаях тестирование на COVID-19, осмотрят прилетевших и выдадут им официальное предписание об обязательной 14-дневной изоляции. Нарушение предписания влечет за собой крупный штраф, а в некоторых случаях - и уголовную ответственность.
После всех обязательных процедур в аэропорту пассажиры получат предварительно продезинфицированный багаж. Затем при содействии представителей исполнительных органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД всех прибывших доставят к месту самоизоляции: по домам или в обсерватор.
Благодаря специально организованным возвратным рейсам в период эпидемии более 2500 петербуржцев смогли вернуться домой.
Россия на фоне пандемии COVID-19 с 27 марта этого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют такие же вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.