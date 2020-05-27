Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T15:28
https://ria.ru/20200527/1572066840.html
Вывозной рейс из Молдавии прибыл в Петербург
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/79/1563747991_0:332:3050:2048_1036x0_80_0_0_ac561ee16c9bd614add473512886f27f.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Молдавии прибыл в Петербург

15:28 27.05.2020
152
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. В Пулково приземлился самолёт из Молдавии, на борту которого 35 жителей Петербурга и Ленинградской области.
Согласно данным онлайн табло петербургского международного аэропорта, рейс Кишинев - Санкт-Петербург совершил посадку в 13.44.
"Статус рейса авиакомпании "Аир Молдова" Кишинев - Петербург - прибыл", - следует из данных онлайн табло Пулково.
Как сообщили в пресс-службе Смольного, по прилету пассажиров встретили сотрудники Роспотребнадзора. Они проведут обязательное в таких случаях тестирование на COVID-19, осмотрят прилетевших и выдадут им официальное предписание об обязательной 14-дневной изоляции. Нарушение предписания влечет за собой крупный штраф, а в некоторых случаях - и уголовную ответственность.
Самолет в небе
Вчера, 00:40Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
После всех обязательных процедур в аэропорту пассажиры получат предварительно продезинфицированный багаж. Затем при содействии представителей исполнительных органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД всех прибывших доставят к месту самоизоляции: по домам или в обсерватор.
Благодаря специально организованным возвратным рейсам в период эпидемии более 2500 петербуржцев смогли вернуться домой.
Россия на фоне пандемии COVID-19 с 27 марта этого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют такие же вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вид из окна российского самолета во время полета
Вчера, 04:39Распространение нового коронавируса
Три рейса "Аэрофлота" вывезут россиян из США 30 и 31 мая
100003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пулково (аэропорт)МоскваЛенинградская областьМолдавияШереметьево (аэропорт)Общество
Рекомендуем
Мужчина со смартфоном
Госдума во втором чтении одобрила запрет приложений с пиратским контентом
Санкт-Петербург
В Петербурге рассказали о выплатах медикам, заразившимся коронавирусом
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин предложил изучить вопрос налоговых отношений муниципалитетов
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Детский омбудсмен Москвы выступила за вакцинацию детей
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Омбудсмен Москвы попросила продлить срок действия детских путевок
Пассажирский самолет в небе
Почти 200 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Еревана
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В мэрии пояснили, почему глава Екатеринбурга был на мероприятии без маски
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Жителя Чувашии оштрафовали за реабилитацию нацизма в соцсетях
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Россию ждет резкое похолодание
Девушка за рулем автомобиля
Суд оштрафовал женщину, посадившую ребенка за руль каршеринга в Москве
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Трамп призвал вывести американские войска из Афганистана
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Омбудсмен Москвы надеется на скорую отмену спецпропусков для машин
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете Перекресток
В Красноярском крае запретили обслуживать покупателей без масок
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК хочет дать странам ЕС гранты из нового фонда восстановления от кризиса
Медицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике
Ученые пока не могут сказать, защищает ли вакцина БЦЖ от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
Лента новостейМолния