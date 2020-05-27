Вывозной рейс из Молдавии прибыл в Петербург

После всех обязательных процедур в аэропорту пассажиры получат предварительно продезинфицированный багаж. Затем при содействии представителей исполнительных органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД всех прибывших доставят к месту самоизоляции: по домам или в обсерватор.

Россия на фоне пандемии COVID-19 с 27 марта этого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют такие же вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.