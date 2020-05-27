В КС Молдавии обсудят досрочные выборы парламента и президента

КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Депутат Депутат Сергей Литвиненко сообщил на брифинге в среду, что обратился в Конституционный суд Молдавии с просьбой разъяснить, можно ли провести в один день досрочные парламентские и президентские выборы.

"Я обратился в КС, чтобы судьи интерпретировали статьи конституции, которые касаются проведения одновременно досрочных парламентских выборов при наличии законных обстоятельств для роспуска парламента с досрочными президентскими выборами, если эта должность станет вакантной в случае отставки президента", - заявил Литвиненко.

В частности, Литвиненко просит КС пояснить, можно ли распустить парламент, если президент уйдет в отставку, а также можно ли провести в один день и досрочные выборы президента, и досрочные выборы парламента.

Ранее парламентская фракция Pro Moldova призвала депутатов из других партий создать антиправительственный блок, чтобы сместить правительство Иона Кику . Поддержать фракцию Pro Moldova решила и партия "Шор".

Согласно местному законодательству, если правительство будет отправлено в отставку, то депутаты должны в течение трех месяцев сформировать новый кабинет министров или парламент будет распущен, что автоматически проводит к досрочным выборам. Однако 1 ноября в Молдавии должны пройти выборы президента. Законодательство предусматривает, что между выборами, проходящими на национальном уровне, должно пройти не менее полугода, соответственно, если возникнет необходимость проведения досрочных выборов парламента, то их придется отложить до весны.