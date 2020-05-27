В Каспийске впервые пройдет парад в честь Дня Победы

В остальных городах, где дислоцированы соединения и воинские части ЮВО, 24 июня пройдут торжественные шествия войск. В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории округа примут участие более 43 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники и техники времен Великой Отечественной войны. Также в военных парадах спланирован демонстрационный пролет около 120 воздушных судов.