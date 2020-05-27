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75 лет Великой Победы
2020-05-27T12:35
https://ria.ru/20200527/1572051832.html
В Каспийске впервые пройдет парад в честь Дня Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155931/34/1559313437_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_745b74ef5898d3a8100218cf0617b229.jpg
РИА Новости

В Каспийске впервые пройдет парад в честь Дня Победы

12:35 27.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняНабережная в Каспийске
Набережная в Каспийске
© РИА Новости / Владимир Песня
Набережная в Каспийске. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая – РИА Новости. Личный состав соединений и воинских частей Южного военного округа приступил к подготовке военных парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в 10 городах округа, в том числе впервые – в Каспийске, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что отложенный из-за коронавируса парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 24 июня.
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26 мая, 16:2375 лет Великой Победы
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На территории ЮВО в этот день пройдут военные парады в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа: Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В текущем году завершилось перебазирование Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан, напомнили в ЮВО.
"Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников приказал организовать перевозки военнослужащих-участников парадов, а также подготовить места их размещения на период проведения тренировок. Особое внимание командующий потребовал обратить на мероприятия эпидемиологической безопасности в целях исключения распространения новой вирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Вчера, 11:0075 лет Великой Победы
В российских войсках началась подготовка техники к параду Победы
Дагестан занимает пятое место среди субъектов РФ по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Обстановка в регионе стала темой отдельного совещания, которое 18 мая провел президент России Владимир Путин, поручивший построить в три типовых медцентра Минобороны в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Накануне Роспотребнадзор сообщил, что темп прироста по коронавирусу в Дагестане снизился в восемь раз, а власти региона намерены обсудить условия по смягчению режима самоизоляции.
В остальных городах, где дислоцированы соединения и воинские части ЮВО, 24 июня пройдут торжественные шествия войск. В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории округа примут участие более 43 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники и техники времен Великой Отечественной войны. Также в военных парадах спланирован демонстрационный пролет около 120 воздушных судов.
Аслан Бжания
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75 лет Великой ПобедыАлександр ДворниковЮжный военный округФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинНовороссийскНовочеркасскКаспийскОбщество
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