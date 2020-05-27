Ъ: экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Отмечается, что у Игнатьева диагностирована двусторонняя пневмония. У него выявлен высокий процент поражения легких, и он находится в тяжелом состоянии.
По данным издания, сейчас экс-губернатор находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Отдел по связям с общественностью НМИЦ имени Алмазова, где якобы находится Игнатьев, воздержался от комментариев.
"Мы не можем подтвердить или опровергнуть данную информацию. Сведения о пациентах являются врачебной тайной", - говорится в ответе медучреждения на запрос РИА Новости.