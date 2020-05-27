Ъ: экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией

Отмечается, что у Игнатьева диагностирована двусторонняя пневмония. У него выявлен высокий процент поражения легких, и он находится в тяжелом состоянии.

По данным издания, сейчас экс-губернатор находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Отдел по связям с общественностью НМИЦ имени Алмазова, где якобы находится Игнатьев, воздержался от комментариев.