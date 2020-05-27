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2020-05-27T13:14
https://ria.ru/20200527/1572050226.html
Ъ: экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией
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РИА Новости

Ъ: экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией

12:15 27.05.2020 (обновлено: 13:14 27.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМихаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Отмечается, что у Игнатьева диагностирована двусторонняя пневмония. У него выявлен высокий процент поражения легких, и он находится в тяжелом состоянии.
По данным издания, сейчас экс-губернатор находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Отдел по связям с общественностью НМИЦ имени Алмазова, где якобы находится Игнатьев, воздержался от комментариев.
"Мы не можем подтвердить или опровергнуть данную информацию. Сведения о пациентах являются врачебной тайной", - говорится в ответе медучреждения на запрос РИА Новости.
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Михаил ИгнатьевЧувашская Республика (Чувашия)Общество
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