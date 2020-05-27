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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T10:49
https://ria.ru/20200527/1572044592.html
Полицейские нашли работающее кафе в центре Петербурга
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1036x0_80_0_0_9f48106cea547b675618f30038844462.jpg
РИА Новости

Полицейские нашли работающее кафе в центре Петербурга

10:49 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Полицейские выявили в центре Петербурга кафе, где оказывались услуги посетителям в нарушение ограничительных мер по коронавирусу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские выявили нарушения в работе кафе в центре Петербурга. Заведение оказывало услуги для посетителей, несмотря на ограничительные меры во время пандемии", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, ограничительный режим нарушило кафе на проспекте Римского-Корсакова, 33. В момент появления в заведении полицейских и сотрудников Роспотребнадзора работники обслуживали посетителей в зале.
В отношении генерального директора возбуждено административное производство по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
В Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Временно запрещено, в том числе, посещение ресторанов, музеев, театров, выставок, кинотеатров, фитнес-центров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ГУМВДФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ленинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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