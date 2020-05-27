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2020-05-27T12:34
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В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в смс-мошенничестве
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РИА Новости

В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в смс-мошенничестве

09:08 27.05.2020 (обновлено: 12:34 27.05.2020)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правоохранители в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали пятерых подозреваемых в краже более 20 миллионов рублей с банковских счетов порядка 200 граждан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Установлено, что злоумышленники через смс-рассылку отправляли гражданам сообщения с текстом "Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону...". Владельцы номеров перезванивали и сообщали якобы работникам службы безопасности банка свои реквизиты. Затем со счетов похищались деньги.
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Кроме того, для рассылки два соучастника даже разработали специальную программу. Так как номера телефонов генерировались программой, география получателей смс была обширна и включала различные регионы РФ. Один из сообщников предоставил около пяти тысяч сим-карт, оформленных на несуществующих лиц, а для импровизированных кол-центров использовались арендованные на 3-5 дней квартиры в Санкт-Петербурге.
"По оперативной информации, в результате противоправной деятельности пострадали порядка двухсот человек. Ущерб составил около двадцати миллионов рублей", - сказала Волк.
Она также сообщила, что правоохранители задержали и возбудили в отношении пятерых подозреваемых, в том числе предполагаемого организатора, уголовные дела по статье "кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".
Волк отметила, что двое задержанных арестованы, трое - находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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Ирина ВолкЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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