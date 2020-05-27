В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в смс-мошенничестве

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правоохранители в Правоохранители в Санкт-Петербурге Ленинградской области задержали пятерых подозреваемых в краже более 20 миллионов рублей с банковских счетов порядка 200 граждан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

Установлено, что злоумышленники через смс-рассылку отправляли гражданам сообщения с текстом "Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону...". Владельцы номеров перезванивали и сообщали якобы работникам службы безопасности банка свои реквизиты. Затем со счетов похищались деньги.

Кроме того, для рассылки два соучастника даже разработали специальную программу. Так как номера телефонов генерировались программой, география получателей смс была обширна и включала различные регионы РФ. Один из сообщников предоставил около пяти тысяч сим-карт, оформленных на несуществующих лиц, а для импровизированных кол-центров использовались арендованные на 3-5 дней квартиры в Санкт-Петербурге.

"По оперативной информации, в результате противоправной деятельности пострадали порядка двухсот человек. Ущерб составил около двадцати миллионов рублей", - сказала Волк.

Она также сообщила, что правоохранители задержали и возбудили в отношении пятерых подозреваемых, в том числе предполагаемого организатора, уголовные дела по статье "кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".