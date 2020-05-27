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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T03:13
https://ria.ru/20200527/1572035097.html
В "Инвитро" рассказали о тестировании москвичей на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

В "Инвитро" рассказали о тестировании москвичей на коронавирус

03:13 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Чуть более 16% москвичей, протестированных в частной медсети лабораторий "Инвитро", имеют антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю новой коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.
"Не менее 16,5% жителей Москвы, прошедших в "Инвитро" исследование на антитела к вирусу SARS-CoV-2, получили положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа. Аналогичный показатель для остальных регионов России, в которых доступно данное исследование, составил 11,4%", - рассказали в компании.
Всего, по данным на 26 мая, сеть выполнила 80 тысяч тестов на определение антител класса G (IgG) к коронавирусу. При этом более 26% от их числа пришлось на Москву.
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У другой частной лабораторной службы - "Хеликс" - получились похожие результаты. С 16 по 24 мая анализ на наличие иммуноглобулинов типа G в центрах "Хеликс" выполнили более 16 тысяч человек. "Процент людей, имеющих положительный результат: Москва – 15%, Санкт-Петербург – 12%, Екатеринбург и Свердловская область – 11%, Краснодар – 10%", - говорится в сообщении компании.
Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун 23 мая сообщал, что антитела к коронавирусу выявлены у 12% из более чем 50 тысяч обследованных москвичей.
Как ранее отмечали в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, переболевшие COVID-19 могут стать донорами плазмы крови. Врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом, которым переливают плазму, быстрее идут на поправку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Компания "Инвитро"МоскваОбщество
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