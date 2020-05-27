Титов назвал регионы с наибольшим давлением на бизнес

"Индекс составлен по итогам 2019 года - до начала пандемии COVID-19. Но на этапе выхода из карантина в 2020 году важно понимать, что в том числе от снижения административного давления на бизнес будет зависеть траектория выхода на восстановление экономической активности и рост экономики: результаты Индекса - 2019 являются для нас ключевыми ориентирами", - приводятся в докладе слова Титова.