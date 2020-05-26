В ЕР призвали запретить продажу никотиносодержащей продукции детям

Как рассказал РИА Новости Боярский, соответствующие поправки в проект о распространении антитабачного закона на вейпы обсуждались на заседании рабочей группы по законодательному регулированию вопросов табака и никотиносодержащей продукции.

Госдума в декабре прошлого года приняла в первом чтении законопроект о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе административную ответственность за его нарушение. Законопроект был внесен в Госдуму членами Совета Федерации Валерием Рязанским , Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым

Предполагалось, что редакцией второго чтения запрет также будет распространен на снюсы, никпэки и кальяны. Как рассказала РИА Новости член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя ( КПРФ ), участвовавшая в заседании, депутаты приняли решение вновь продолжить работу над законопроектом, так как мнения ведомств разделились. По ее словам, Минздрав, Роспотребнадзор и МВД выступают за запрет, Минпромторг - против. Кроме того, государственно-правовое управление президента РФ в своём заключении высказало ряд замечаний.

Как пояснил Боярский, ранее участились случаи отравления среди детей снюсами и никпэками. По словам депутата, в продаже появились леденцы, мармелад, шоколад, сухофрукты с содержанием никотина, "употребление которых приводило к печальным последствиям".

"Мы предложили зарегулировать весь оборот никотиносодержащей продукции, поставить железобетонный барьер для ее распространения среди несовершеннолетних. Помимо простого и традиционного запрета (среди несовершеннолетних), такого же, как на табак, мы предлагаем полностью убрать эту продукцию из сети интернет, где мы не можем быть уверены в возрасте покупателя", - сказал Боярский.

Кроме того, депутаты предложили зафиксировать на уровне 20 миллиграммов предельное содержание никотина в единице изделия, например, никпэка.

"Потому что мы считаем, что просто запрет, учитывая, что соседние страны принимают регуляторные конструкции оборота этих препаратов, создаст у нас такую ситуацию, когда на бумаге у нас все запрещено, а по факту появится черный рынок, который будет развиваться абсолютно неконтролируемо", - пояснил парламентарий.

Он добавил, что никпэк с 20 миллиграммами никотина может быть использован "взрослым, отдающим себе отчет в своих действиях человеком" как альтернатива традиционному курению либо в местах, где оно запрещено: на опасных производствах, в самолетах, либо как шаг на пути к отказу от традиционного табачного дыма.

Как добавил Боярский, участники заседания согласились с тем, что пищевую никотиносодержающую продукцию нужно полностью запрещать, потому как она является опасной. Он отметил, что пищевая продукция, например, некоторые овощи, в которых никотин содержится естественным образом, под запрет не подпадут.

Боярский рассчитывает, что компромисс по законопроекту будет достигнут в ближайшее время.

"Мы единодушны в том, что детей нужно от этого оградить, но человек взрослый, сформировавшийся, все-таки должен в этом мире находить поддержку и понимание, в том числе законодателей... В течение десяти ближайших дней, надеюсь, сформируем уже компромиссную позицию, которую будет рассматривать думский комитет по охране здоровья", - добавил парламентарий.