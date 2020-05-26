Россияне назвали желаемый размер финансовой подушки безопасности

Выяснилось, что в среднем россиянам нужно иметь 350 тысяч рублей на черный день. При этом мужчины называли сумму около 418 тысяч, в то время как женщины на 35% меньше — 277 тысяч. Респонденты с высшим и послевузовским образованием считают необходимой сумму 463 тысячи рублей, что почти вдвое больше, чем у участников опроса со средним техническим образованием, — 244 тысячи.