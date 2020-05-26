Россияне назвали желаемый размер финансовой подушки безопасности

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Компания "Сбербанк управление активами" выяснила, какую сумму россияне считают необходимой на случай финансовых трудностей.
В ходе проведенного в 37 крупных российских городах исследования были опрошены около полумиллиона жителей страны с разным уровнем достатка. У респондентов спрашивали, какая сумма им необходима для преодоления трудностей в случае непредвиденных экстренных расходов или потери работы.
Выяснилось, что в среднем россиянам нужно иметь 350 тысяч рублей на черный день. При этом мужчины называли сумму около 418 тысяч, в то время как женщины на 35% меньше — 277 тысяч. Респонденты с высшим и послевузовским образованием считают необходимой сумму 463 тысячи рублей, что почти вдвое больше, чем у участников опроса со средним техническим образованием, — 244 тысячи.
В тройку лидеров среди городов по уровню запросов вошли Санкт-Петербург (581,9 тысячи рублей), Москва (521,5 тысячи) и Пермь (406,5 тысячи). Наименьшую сумму необходимых сбережений назвали в Махачкале (около 240 тысяч рублей), Астрахани (283 тысячи) и Барнауле (285,9 тысячи). Менее трехсот тысяч в качестве подушки безопасности нужно также жителям Саратова, Пензы и Волгограда.
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