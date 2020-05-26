Вывозной рейс из Киргизии прибыл в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Самолет компании "Аэрофлот" Бишкек – Санкт-Петербург - Москва с россиянами на борту во вторник вечером прибыл в Пулково, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
"Рейс SU1881 … прибыл … в 18.37 мск", - сообщается на табло.
Ранее городская администрация сообщала, что из Киргизии возвращаются 70 россиян.
Сразу после прибытия в аэропорту Пулково у пассажиров возьмут анализы, проверят наличие симптомов, выдадут официальное предписание о 14-дневном карантине. После выдачи продезинфицированного багажа на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД жителей Петербурга и Ленинградской области перевезут на самоизоляцию по месту жительства. Жители других регионов разместятся в обсерваторе в Курортном районе.
С начала апреля в аэропорту Пулково встретили более 30 вывозных рейсов более чем из 10 стран. В Петербург вернулись почти 2500 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.