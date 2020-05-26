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75 лет Великой Победы
2020-05-26T18:10
https://ria.ru/20200526/1572023515.html
Глава Южной Осетии принял приглашение Путина на Парад Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155724/97/1557249745_0:116:2308:1414_1036x0_80_0_0_e7f8326514eba7f127ec3f412f8cbfb4.jpg
РИА Новости

Глава Южной Осетии принял приглашение Путина на Парад Победы

18:10 26.05.2020
192
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ЦХИНВАЛ, 26 мая - РИА Новости. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Парад Победы в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева.
Ранее Путин сообщил, что парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня. На сегодняшний день пик распространения инфекции в России пройден, заявил российский президент, сославшись на специалистов.
Лица войны, лица Победы
© РИА Новости

Бойцы Красной армии в дни Великой Отечественной войны.

Бойцы Красной Армии в дни Великой Отечественной войны
1 из 33

Бойцы Красной армии в дни Великой Отечественной войны.

© РИА Новости
© РИА Новости / Ян Тихонов

Рига после освобождения от немецких захватчиков.

Рига после освобождения
2 из 33

Рига после освобождения от немецких захватчиков.

© РИА Новости / Ян Тихонов
© РИА Новости / Алексей Межуев

Юнга лидера эскадренных миноносцев "Ташкент" Боря Кулешин, награжденный орденом Красной Звезды за оборону Севастополя.

Юнга Боря Кулешин награжден орденом Красной Звезды
3 из 33

Юнга лидера эскадренных миноносцев "Ташкент" Боря Кулешин, награжденный орденом Красной Звезды за оборону Севастополя.

© РИА Новости / Алексей Межуев
© РИА Новости / Георгий Петрусов

Встреча на Белорусском вокзале первого эшелона бойцов, вернувшихся с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Июнь 1945 года.

Встреча на Белорусском вокзале первого эшелона бойцов, вернувшихся с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Июнь 1945 года
4 из 33

Встреча на Белорусском вокзале первого эшелона бойцов, вернувшихся с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Июнь 1945 года.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
© РИА Новости / Георгий Зельма

Третий Украинский фронт. Командир дивизиона награждает колхозника Помкина за подвиг.

Командир дивизиона награждает колхозника Помкина за подвиг
5 из 33

Третий Украинский фронт. Командир дивизиона награждает колхозника Помкина за подвиг.

© РИА Новости / Георгий Зельма
© РИА Новости / Владимир Гребнев

Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, в мае 1945 года водрузившие красное знамя над поверженным Рейхстагом.

Советские солдаты Михаил Егоров (справа) и Мелитон Кантария , водрузившие Знамя победы над берлинским Рейхстагом в мае 1945 года
6 из 33

Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, в мае 1945 года водрузившие красное знамя над поверженным Рейхстагом.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
© РИА Новости / Георгий Зельма

Боец Тойли Атаджанов в бою на подступах к Сталинграду.

Боец Тойли Атаджанов в бою на подступах к Сталинграду
7 из 33

Боец Тойли Атаджанов в бою на подступах к Сталинграду.

© РИА Новости / Георгий Зельма
© РИА Новости / Яков Рюмкин

Литовские партизаны в Вильнюсе.

Литовские партизаны в Вильнюсе во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
8 из 33

Литовские партизаны в Вильнюсе.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
© РИА Новости / Анна Тихомирова

Оператор Нина Словохотова и штурман Зулейха Сеид-Мамедова в штабе наведения женского истребительного авиаполка.

Оператор Нина Словохотова (слева) и штурман авиаполка Зулейха Сеид-Мамедова в штабе наведения
9 из 33

Оператор Нина Словохотова и штурман Зулейха Сеид-Мамедова в штабе наведения женского истребительного авиаполка.

© РИА Новости / Анна Тихомирова
© РИА Новости / А. Петров

Художник студии военных художников Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Н. Брыскина.

Художник студии военных художников Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Н. Брыскина
10 из 33

Художник студии военных художников Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Н. Брыскина.

© РИА Новости / А. Петров
© РИА Новости / Ольга Игнатович

Штурман 263-го истребительного авиационного полка, капитан Виктор Васильевич Попов.

Виктор Васильевич Попов — штурман 263-го истребительного авиационного полка, капитан
11 из 33

Штурман 263-го истребительного авиационного полка, капитан Виктор Васильевич Попов.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
© РИА Новости / Евгений Халдей

Военная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине.

Военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине
12 из 33

Военная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине.

© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА Новости / Петрусов Георгий

Командир партизанского отряда в Смоленской области знакомит бойцов с оружием.

Командир партизанского отряда знакомит бойцов с оружием. Смоленская область, Россия
13 из 33

Командир партизанского отряда в Смоленской области знакомит бойцов с оружием.

© РИА Новости / Петрусов Георгий
© РИА Новости / Макс АльпертСолдат-абхазец в горах Кавказа.
Солдат-абхазец в горах Кавказа
14 из 33
Солдат-абхазец в горах Кавказа.
© РИА Новости / Макс Альперт
© РИА Новости / Фишман

Дети — узники концентрационного лагеря в Освенциме.

Дети, заключенные концентрационного лагеря Освенцим
15 из 33

Дети — узники концентрационного лагеря в Освенциме.

© РИА Новости / Фишман
© РИА Новости / А. Жигайлов

Участницы Великой Отечественной войны из Дагестана. В центре — Галина Пуренкова (Курлина).

Дагестанские девушки – участницы Великой Отечественной войны
16 из 33

Участницы Великой Отечественной войны из Дагестана. В центре — Галина Пуренкова (Курлина).

© РИА Новости / А. Жигайлов
© РИА Новости / Борис Кудояров

Моряки Балтийского флота беседуют в блокадном Ленинграде с маленькой Люсей, которую вместе с другими детьми вывозят из города. Девочка осталась сиротой — ее родители умерли от голода.

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Её и других детей вывозят из блокадного города
17 из 33

Моряки Балтийского флота беседуют в блокадном Ленинграде с маленькой Люсей, которую вместе с другими детьми вывозят из города. Девочка осталась сиротой — ее родители умерли от голода.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГерой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария Долина.
Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария Долина
18 из 33
Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария Долина.
© РИА Новости
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© РИА Новости / Леонид КоровинБелорусский партизан.
Белорусский партизан
19 из 33
Белорусский партизан.
© РИА Новости / Леонид Коровин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Весна 1945 года. Москвичке Нине Медведевой — восемь лет. Половина ее жизни пришлась на войну.

Москвичке Нине Медведевой 8 лет. Половина ее жизни – война
20 из 33

Весна 1945 года. Москвичке Нине Медведевой — восемь лет. Половина ее жизни пришлась на войну.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Александр КапустянскийДемобилизованные девушки, уезжающие из Германии на Родину.
Демобилизованные девушки, уезжающие из Германии на Родину
21 из 33
Демобилизованные девушки, уезжающие из Германии на Родину.
© РИА Новости / Александр Капустянский
© РИА Новости / Александр Капустянский

Снайпер Максим Пассар, ушедший на фронт добровольцем в 1942-м и за год службы уничтоживший около 240 фашистов.

Снайпер Максим Пассар, нанаец по национальности, уничтоживший за время обороны Сталинграда 236 вражеских солдат и офицеров
22 из 33

Снайпер Максим Пассар, ушедший на фронт добровольцем в 1942-м и за год службы уничтоживший около 240 фашистов.

© РИА Новости / Александр Капустянский
© РИА Новости / Николай Новак

Жители деревни Зубцово. На оккупированных территориях фашисты обязывали жителей носить на шее бирки с названием их деревень.

Жители деревни Зубцово. В оккупированных деревнях фашисты обязывали население носить на шее бирки с названием деревни, где они живут
23 из 33

Жители деревни Зубцово. На оккупированных территориях фашисты обязывали жителей носить на шее бирки с названием их деревень.

© РИА Новости / Николай Новак
© РИА Новости / Михаил Трахман

Партизаны в дозоре. Тринадцатилетний Леня Федоров и колхозник И. В. Гришин, вступивший в отряд, несмотря на преклонный возраст. Сошихинский район Ленинградской области, июнь 1943 года.

Партизаны в дозоре. 13-летний Леня Федоров и колхозник колхоза Борец И.В.Гришин, вступивший в партизанский отряд, несмотря на преклонный возраст
24 из 33

Партизаны в дозоре. Тринадцатилетний Леня Федоров и колхозник И. В. Гришин, вступивший в отряд, несмотря на преклонный возраст. Сошихинский район Ленинградской области, июнь 1943 года.

© РИА Новости / Михаил Трахман
© РИА НовостиСоветские партизаны в рядах французского Движения Сопротивления.
Советские партизаны в рядах французского Движения Сопротивления
25 из 33
Советские партизаны в рядах французского Движения Сопротивления.
© РИА Новости
© РИА Новости / Георгий Хомзор

Советский офицер держит на руках спасенную им девочку из деревни Эльхотово в Северной Осетии.

Советский офицер держит на руках спасённую им девочку из деревни Эльхотово
26 из 33

Советский офицер держит на руках спасенную им девочку из деревни Эльхотово в Северной Осетии.

© РИА Новости / Георгий Хомзор
© РИА Новости / Евгений Халдей

Летчицы 46-го гвардейского авиационного полка Ирина Себрова, Вера Белик и Надежда Попова. Все они были удостоены звания Героя Советского Союза 23 февраля 1945 года (Вера Белик — посмертно).

Лётчицы 46-го гвардейского авиационного полка
27 из 33

Летчицы 46-го гвардейского авиационного полка Ирина Себрова, Вера Белик и Надежда Попова. Все они были удостоены звания Героя Советского Союза 23 февраля 1945 года (Вера Белик — посмертно).

© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА Новости / Из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР

Советский солдат и чешская девочка в селе Чимелице, 1945 год. Фото из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР.

Советский солдат и чешская девочка. Село Чимелице, 1945 год
28 из 33

Советский солдат и чешская девочка в селе Чимелице, 1945 год. Фото из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР.

© РИА Новости / Из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР
© РИА Новости / Евгений Халдей

Защитник Севастополя, морской пехотинец Федор Видмира.

Защитник Севастополя морской пехотинец Федор Видмира
29 из 33

Защитник Севастополя, морской пехотинец Федор Видмира.

© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА Новости / Евгений Халдей

Советский оленевод и английские авиамеханики на аэродроме в Заполярье, 1942 год.

Советский оленевод с английскими авиамеханиками на одном из аэродромов в Заполярье
30 из 33

Советский оленевод и английские авиамеханики на аэродроме в Заполярье, 1942 год.

© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА Новости / Николай Попов

Жительница еврейского гетто на развалинах родного дома.

Жительница еврейского гетто на развалинах родного дома
31 из 33

Жительница еврейского гетто на развалинах родного дома.

© РИА Новости / Николай Попов
© РИА Новости / Александр Капустянский

Бойцы взвода разведки 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, штурмовавшие Рейхстаг.

Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг — взвод разведки 674 стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии
32 из 33

Бойцы взвода разведки 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, штурмовавшие Рейхстаг.

© РИА Новости / Александр Капустянский
© РИА Новости / Евгений Халдей

Моряки-десантники Северного флота направляются на катерах в район боевых действий.

Моряки-десантники Северного флота направляются на катерах в район боевых действий
33 из 33

Моряки-десантники Северного флота направляются на катерах в район боевых действий.

© РИА Новости / Евгений Халдей
1 из 33

Бойцы Красной армии в дни Великой Отечественной войны.

© РИА Новости
2 из 33

Рига после освобождения от немецких захватчиков.

© РИА Новости / Ян Тихонов
3 из 33

Юнга лидера эскадренных миноносцев "Ташкент" Боря Кулешин, награжденный орденом Красной Звезды за оборону Севастополя.

© РИА Новости / Алексей Межуев
4 из 33

Встреча на Белорусском вокзале первого эшелона бойцов, вернувшихся с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Июнь 1945 года.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
5 из 33

Третий Украинский фронт. Командир дивизиона награждает колхозника Помкина за подвиг.

© РИА Новости / Георгий Зельма
6 из 33

Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, в мае 1945 года водрузившие красное знамя над поверженным Рейхстагом.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
7 из 33

Боец Тойли Атаджанов в бою на подступах к Сталинграду.

© РИА Новости / Георгий Зельма
8 из 33

Литовские партизаны в Вильнюсе.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
9 из 33

Оператор Нина Словохотова и штурман Зулейха Сеид-Мамедова в штабе наведения женского истребительного авиаполка.

© РИА Новости / Анна Тихомирова
10 из 33

Художник студии военных художников Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Н. Брыскина.

© РИА Новости / А. Петров
11 из 33

Штурман 263-го истребительного авиационного полка, капитан Виктор Васильевич Попов.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
12 из 33

Военная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине.

© РИА Новости / Евгений Халдей
13 из 33

Командир партизанского отряда в Смоленской области знакомит бойцов с оружием.

© РИА Новости / Петрусов Георгий
14 из 33
Солдат-абхазец в горах Кавказа.
© РИА Новости / Макс Альперт
15 из 33

Дети — узники концентрационного лагеря в Освенциме.

© РИА Новости / Фишман
16 из 33

Участницы Великой Отечественной войны из Дагестана. В центре — Галина Пуренкова (Курлина).

© РИА Новости / А. Жигайлов
17 из 33

Моряки Балтийского флота беседуют в блокадном Ленинграде с маленькой Люсей, которую вместе с другими детьми вывозят из города. Девочка осталась сиротой — ее родители умерли от голода.

© РИА Новости / Борис Кудояров
18 из 33
Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария Долина.
© РИА Новости
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19 из 33
Белорусский партизан.
© РИА Новости / Леонид Коровин
20 из 33

Весна 1945 года. Москвичке Нине Медведевой — восемь лет. Половина ее жизни пришлась на войну.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
21 из 33
Демобилизованные девушки, уезжающие из Германии на Родину.
© РИА Новости / Александр Капустянский
22 из 33

Снайпер Максим Пассар, ушедший на фронт добровольцем в 1942-м и за год службы уничтоживший около 240 фашистов.

© РИА Новости / Александр Капустянский
23 из 33

Жители деревни Зубцово. На оккупированных территориях фашисты обязывали жителей носить на шее бирки с названием их деревень.

© РИА Новости / Николай Новак
24 из 33

Партизаны в дозоре. Тринадцатилетний Леня Федоров и колхозник И. В. Гришин, вступивший в отряд, несмотря на преклонный возраст. Сошихинский район Ленинградской области, июнь 1943 года.

© РИА Новости / Михаил Трахман
25 из 33
Советские партизаны в рядах французского Движения Сопротивления.
© РИА Новости
26 из 33

Советский офицер держит на руках спасенную им девочку из деревни Эльхотово в Северной Осетии.

© РИА Новости / Георгий Хомзор
27 из 33

Летчицы 46-го гвардейского авиационного полка Ирина Себрова, Вера Белик и Надежда Попова. Все они были удостоены звания Героя Советского Союза 23 февраля 1945 года (Вера Белик — посмертно).

© РИА Новости / Евгений Халдей
28 из 33

Советский солдат и чешская девочка в селе Чимелице, 1945 год. Фото из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР.

© РИА Новости / Из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР
29 из 33

Защитник Севастополя, морской пехотинец Федор Видмира.

© РИА Новости / Евгений Халдей
30 из 33

Советский оленевод и английские авиамеханики на аэродроме в Заполярье, 1942 год.

© РИА Новости / Евгений Халдей
31 из 33

Жительница еврейского гетто на развалинах родного дома.

© РИА Новости / Николай Попов
32 из 33

Бойцы взвода разведки 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, штурмовавшие Рейхстаг.

© РИА Новости / Александр Капустянский
33 из 33

Моряки-десантники Северного флота направляются на катерах в район боевых действий.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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