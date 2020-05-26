Потерявшие работу жители вышли на общественные работы в Ленобласти

С.- ПЕТЕРБУРГ 26 мая - РИА Новости. В Ленинградской области стартовали общественные работы, в которых могут принять участие жители региона, лишившиеся работы или оставшиеся на время без нее из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба областной администрации.

Он напомнил, что на прошлой неделе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на финансирование общественных работ, в которых смогут принять участие не только безработные граждане, но и временно неработающие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена.

Сегодня первые участники общественных работ приступили к трудовой деятельности в государственных дорожных ремонтно-строительных управлениях (ДРСУ) в Гатчинском, Киришском, Кировском, Выборгском, Всеволожском, Тосненском, Волховском и Ломоносовском районах. Там они занимаются вырубкой деревьев и кустарников, скашиванием травы и уборкой мусора в полосе отвода, очисткой и мойкой дорожных знаков, покраской бордюрного камня, барьерных ограждений, автобусных остановок и очисткой водоотводных лотков.

"Мы впервые вводим практику общественных работ — даем возможность заработка тем, кто из-за пандемии потерял доход. Начать решили с дорожной отрасли, но в ближайшее время перечень таких работ будет расширен — в частности, мы планируем привлечь желающих граждан к расчистке и обустройству экологических троп", - отметил губернатор, комментируя начало работ.