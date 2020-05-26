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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-26T17:52
https://ria.ru/20200526/1572022341.html
Потерявшие работу жители вышли на общественные работы в Ленобласти
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РИА Новости

Потерявшие работу жители вышли на общественные работы в Ленобласти

17:52 26.05.2020
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© Fotolia / Andrey PopovУборщик
Уборщик
© Fotolia / Andrey Popov
С.- ПЕТЕРБУРГ 26 мая - РИА Новости. В Ленинградской области стартовали общественные работы, в которых могут принять участие жители региона, лишившиеся работы или оставшиеся на время без нее из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба областной администрации.
Он напомнил, что на прошлой неделе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на финансирование общественных работ, в которых  смогут принять участие не только безработные граждане, но и временно неработающие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена.
Сегодня первые участники общественных работ приступили к трудовой деятельности в государственных дорожных ремонтно-строительных управлениях (ДРСУ) в Гатчинском, Киришском, Кировском, Выборгском, Всеволожском, Тосненском, Волховском и Ломоносовском районах. Там они занимаются вырубкой деревьев и кустарников, скашиванием травы и уборкой мусора в полосе отвода, очисткой и мойкой дорожных знаков, покраской бордюрного камня, барьерных ограждений, автобусных остановок и очисткой водоотводных лотков.
"Мы впервые вводим практику общественных работ — даем возможность заработка тем, кто из-за пандемии потерял доход. Начать решили с дорожной отрасли, но в ближайшее время перечень таких работ будет расширен — в частности, мы планируем привлечь желающих граждан к расчистке и обустройству экологических троп", - отметил губернатор, комментируя начало работ.
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По его словам, оплата труда на общественных работах составляет 24 260 рублей в месяц (2 МРОТ). Чтобы пополнить ряды таких работников, жителю области  необходимо дистанционно обратиться в удобный районный филиал Биржи труда.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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