Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T18:38
https://ria.ru/20200526/1572020380.html
Архангельская область и НАО подготовят программу экономической интеграции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570811778_0:0:1639:922_1036x0_80_0_0_99e6cc528b9eb921a69e8f8cad26e4eb.jpg
РИА Новости

Архангельская область и НАО подготовят программу экономической интеграции

17:30 26.05.2020 (обновлено: 18:38 26.05.2020)
464
© Фото : пресс-служба правительства Архангельской областиГлава Поморья Александр Цыбульский
Глава Поморья Александр Цыбульский
© Фото : пресс-служба правительства Архангельской области
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа вместе с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Об этом врио главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил по итогам совещания с участием врио главы НАО Юрия Бездудного у вице-премьера Юрия Трутнева.
Владимир Уйба
20 мая, 21:33
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
"Надеемся, что в ближайшее время сможем зафиксировать положительный социальный и экономический эффект от такого рода программы", — сказал чиновник.
По его словам, дата референдума об объединении регионов пока не определена, это не первоочередной вопрос. Подписание меморандума об образовании нового субъекта не запускает автоматически процесс слияния двух регионов.
"Важнейшая задача — запустить социально-экономическую программу развития регионов, претендовать на вхождение в крупные федеральные программы и проекты. Если в последующем реализация программы развития потребует объединения, то это в любом случае будут определять жители", — пояснил Цыбульский.
Бездудный, в свою очередь, добавил, что программа предполагает прежде всего экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
22 мая, 20:31
Матвиенко предложила подумать над объединением ряда регионов
Трутнев подчеркнул, что целью программы должно стать улучшение жизни людей, и поручил доработать раздел стратегии развития Арктики, посвященный НАО и Архангельской области.
Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в ее состав.
Главы двух регионов 13 мая подписали меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию нового субъекта.
В документе говорится, что процесс будет максимально открытым, с привлечением экспертов, широкой общественности и при непосредственном участии жителей обоих субъектов.
Вид на центральную часть города Архангельска
25 мая, 18:03
В НАО и Архангельской области отложили слушания по объединению
7000010
Обсудить 1
Юрий БездудныйНенецкий автономный округАлександр ЦыбульскийЮрий ТрутневАрхангельская областьЭкономика
Рекомендуем
Александр Цыбульский
Врио главы Архангельской области рассказал об объединении региона и НАО
Юрий Бездудный
Врио главы НАО призвал не спешить с референдумом об объединении регионов
Расписание ЕГЭ в 2020 году
Расписание ЕГЭ в 2020 году
Здание Минэкономразвития РФ
В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
Вид на центральную часть города Архангельска
В НАО и Архангельской области отложили слушания по объединению
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Актриса Дарья Мороз
Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Компрессорная станция
Германия направила газ по "Ямал — Европе" реверсом в Польшу
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
Путин утвердил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
Появилось видео пролета Су-30 и F-16 над иранским танкером
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
В Киеве ГБР проводит обыск в музее, где выставлены картины Порошенко
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин кинул ручку на стол во время совещания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Национальной авиакомпании Черногории не разрешили летать в Сербию
00:45В России за сутки потушили 57 лесных пожаров
00:44Вторую партию ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
Лента новостейМолния