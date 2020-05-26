Архангельская область и НАО подготовят программу экономической интеграции

Об этом врио главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил по итогам совещания с участием врио главы НАО Юрия Бездудного у вице-премьера Юрия Трутнева.

"Надеемся, что в ближайшее время сможем зафиксировать положительный социальный и экономический эффект от такого рода программы", — сказал чиновник.

По его словам, дата референдума об объединении регионов пока не определена, это не первоочередной вопрос. Подписание меморандума об образовании нового субъекта не запускает автоматически процесс слияния двух регионов.

"Важнейшая задача — запустить социально-экономическую программу развития регионов, претендовать на вхождение в крупные федеральные программы и проекты. Если в последующем реализация программы развития потребует объединения, то это в любом случае будут определять жители", — пояснил Цыбульский.

Бездудный, в свою очередь, добавил, что программа предполагает прежде всего экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики.

Трутнев подчеркнул, что целью программы должно стать улучшение жизни людей, и поручил доработать раздел стратегии развития Арктики, посвященный НАО и Архангельской области.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в ее состав.

Главы двух регионов 13 мая подписали меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию нового субъекта.