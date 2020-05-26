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Ядерные технологии
2020-05-26T16:08
https://ria.ru/20200526/1572014771.html
"Росатом" начал производство реакторов для атомного ледокола "Якутия"
https://cdn22.img.ria.ru/images/150100/54/1501005492_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_95bff017c61ba365b445bad8bdbb6881.jpg
РИА Новости

"Росатом" начал производство реакторов для атомного ледокола "Якутия"

16:08 26.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон корпорации "Росатом"
Павильон корпорации Росатом
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Павильон корпорации "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Предприятия машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" - холдинга "Атомэнергомаш" - приступили к изготовлению реакторных установок для будущего российского атомного ледокола "Якутия", сообщил РИА Новости генеральный директор "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов.
Во вторник на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге состоялась церемония закладки четвертого российского универсального атомного ледокола "Якутия" проекта 22220.
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"В настоящее время предприятия машиностроительного дивизиона уже начали производство реакторной установки "РИТМ-200" для ледокола "Якутия". По сути, для нас это уже серийный продукт", - сказал Никипелов.
"В 2018-м мы полностью завершили производство трех комплектов реакторных установок "РИТМ-200". Это шесть реакторов, которые были поставлены точно в срок. В октябре прошлого года состоялся успешный физпуск обоих реакторов на головном ледоколе "Арктика", - добавил гендиректор "Атомэнергомаша".
Никипелов напомнил об уникальной особенности реакторной установки "РИТМ-200" - ее интегральной компоновке, когда все оборудование размещается внутри одного корпуса. За счет такой схемы установка оказалась 1,7 раза легче, в два раза компактнее и почти на 20% мощнее реакторов типа КЛТ, используемых в настоящее время на российских атомных ледоколах. Это позволило сделать новые ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики по скорости, ледопроходимости и другим параметрам. Кроме того, в процессе производства реакторов установки "РИТМ-200" внедрены технические решения и новые инструменты, не применявшиеся в России и за рубежом.
"Следующий шаг – "РИТМ-400" для ледокола "Лидер". Предконтракнтая работа на поставку реакторной установки уже ведется", - сказал Никипелов. "Важный момент: поскольку компоновочные и схемные решения в обоих реакторах аналогичны, у нас появляется мощностной ряд для ледоколов разных проектов. А это нужно для дальнейшего развития атомного флота", - добавил он.
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Реакторная установка "РИТМ-400" стала эволюционным развитием проекта установки "РИТМ-200" с увеличением тепловой мощности до рекордных 315 МВт. Силовая установка позволит будущему атомоходу "Лидер" иметь повышенные эксплуатационные характеристики. В частности, он сможет пробивать лед толщиной до 4,3 метра и прокладывать канал шириной до 50 метров. В результате будет обеспечена круглогодичная навигация по Северному морскому пути, в том числе для крупнотоннажных судов.
"Но мы не ограничиваемся только ледокольным флотом – потенциал "РИТМов" значительно больше. В частности, разработана установка "РИТМ-200М" для оптимизированного плавучего энергоблока (ОПЭБ)", - сказал Никипелов. "Это усовершенствованная технология плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов", который сейчас в Певеке", - пояснил он.
По словам Никипелова, специалистами предприятий "Атомэнергомаша" проведена большая работа по оптимизации плавучей атомной станции. "Применение "РИТМов" увеличивает электрическую мощность до 100 МВт, а также срок работы станции на одной загрузке топлива до десяти лет. Последнее позволяет исключить перегрузочный комплекс, хранилище отработавшего ядерного топлива и ряд других помещений. В настоящее время мы создали обликовый проект, проводятся переговоры с потенциальными заказчиками", - добавил Никипелов.
Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был ранее построен на "Балтийском заводе" (входящем в Объединенную судостроительную корпорацию), сейчас там идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". В августе 2019 года "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта.
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19 мая, 03:23Ядерные технологии
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Ядерные технологииАкадемик Ломоносов (плавучая атомная электростанция)Карское мореАрктикаАтомэнергомашБалтийский заводГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Санкт-ПетербургЭкономика
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