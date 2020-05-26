В ОДКБ есть консенсус по предоставлению статуса наблюдателя ШОС и СНГ

"Как вы знаете по положению о партнерах и наблюдателях, ими могут быть не только государства, но и организации. И сегодня, в частности, отмечалось, что уже у ОДКБ есть тесные связи с Шанхайской организацией сотрудничества, с Содружеством независимых государств, они участвовали в нашей работе сегодня, так что вырисовывается консенсус о том, чтобы начать с предоставления статуса наблюдателя этим двум нашим братским организациям", - сказал Лавров.