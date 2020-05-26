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2020-05-26T15:38
https://ria.ru/20200526/1572011563.html
В ОДКБ есть консенсус по предоставлению статуса наблюдателя ШОС и СНГ
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РИА Новости

В ОДКБ есть консенсус по предоставлению статуса наблюдателя ШОС и СНГ

15:38 26.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть консенсус по предоставлению статуса наблюдателя в ней Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружеству независимых государств (СНГ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеоконференции.
"Как вы знаете по положению о партнерах и наблюдателях, ими могут быть не только государства, но и организации. И сегодня, в частности, отмечалось, что уже у ОДКБ есть тесные связи с Шанхайской организацией сотрудничества, с Содружеством независимых государств, они участвовали в нашей работе сегодня, так что вырисовывается консенсус о том, чтобы начать с предоставления статуса наблюдателя этим двум нашим братским организациям", - сказал Лавров.
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По его словам, интерес к сотрудничеству с ОДКБ также проявляют отдельные государства. "Каких-либо официальных просьб о предоставлении статуса наблюдателя или партнера не было, хотя бы потому, что пока это не правовая реальность, не юридическая ситуация. Но с ОДКБ активно сотрудничает Сербия, которая принимает участие в работе Парламентской ассамблеи ОДКБ и в отдельных видах учений", - отметил глава МИД РФ.
Лавров также считает, что соседние с регионом ОДКБ страны будут присматриваться к работе организации. "Тем более, что такие темы как борьба с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью наверняка будут представлять интерес для стран Центральной Азии, которые не являются членами ОДКБ", - добавил он.
"Как только ратификационный процесс завершится, мы приступим уже к практическому рассмотрению потенциальных кандидатов (в наблюдатели ОДКБ – ред). Это будет делаться на основе консенсуса и с учетом интересов каждой страны ОДКБ и той добавленной стоимости, которую дополнительно могут принести в нашу работу партнеры и наблюдатели ", - заключил российский министр.
Ранее в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что Организация вышла на этап практического запуска механизма партнеров и наблюдателей. Он сообщил, что завершается процесс ратификации соответствующих законодательных изменений парламентами стран-участниц ОДКБ, уставные документы по введению института наблюдателя и партнера уже приняты.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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