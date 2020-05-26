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2020-05-26T16:43
https://ria.ru/20200526/1572008844.html
Новый атомный ледокол "Якутия" заложили на "Балтийском заводе"
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РИА Новости

Новый атомный ледокол "Якутия" заложили на "Балтийском заводе"

15:07 26.05.2020 (обновлено: 16:43 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид Петербурга с верхней точки
Вид Петербурга с верхней точки
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Закладка четвертого, одного из самых мощных в мире, российского универсального атомного ледокола "Якутия" проекта 22220 состоялась во вторник в Петербурге на "Балтийском заводе" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщил РИА Новости представитель Балтзавода.
Участники церемонии прикрепили табличку с названием ледокола к закладной секции атомохода.
"Якутия" будет четвертым по счету и третьим серийным судном в линейке атомоходов проекта 22220. Заказчиком строительства выступает ФГУП "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом"). Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.
Макет ледокола Лидер
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"Это гигант". Эксперт рассказал о новом российском ледоколе "Лидер""Росатомфлот" и верфь "Звезда" подписали контракт на строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер". Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik перечислил уникальные возможности нового ледокола.
Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
"После завершения строительства серии Россия будет обладать крупнейшей в мире группировкой серийных атомных ледоколов. Это по-настоящему уникальные суда, ни одна страна мира не имеет даже одного подобного ледокола", - прокомментировал событие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, его слова цитирует пресс-служба ведомства.
Как отметил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка, универсальные атомные ледоколы позволят сделать важный шаг к раскрытию транспортного потенциала Северного морского пути.
Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был ранее построен на "Балтийском заводе", сейчас там идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". В августе 2019 года "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта. Стоимость контракта на еще два судна составила 100 миллиардов рублей.
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Как это устроено: атомный ледокол "Арктика". AR-реконструкцияВ 2020 году будет введен в эксплуатацию российский корабль "Арктика" — первый атомный ледокол нового поколения. В нашей AR-реконструкции ледокол пройдет совсем близко, вы увидите его практически в натуральную величину. Узнаете, что у него внутри, как корабль проходит трехметровый лед и не ломается, за что его любят белые медведи и многое другое.
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Карское мореАтомфлотАрктикаБалтийский заводГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Санкт-ПетербургБезопасность
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