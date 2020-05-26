Новый атомный ледокол "Якутия" заложили на "Балтийском заводе"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Закладка четвертого, одного из самых мощных в мире, российского универсального атомного ледокола "Якутия" проекта 22220 состоялась во вторник в Петербурге на "Балтийском заводе" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщил РИА Новости представитель Балтзавода.
Участники церемонии прикрепили табличку с названием ледокола к закладной секции атомохода.
"Якутия" будет четвертым по счету и третьим серийным судном в линейке атомоходов проекта 22220. Заказчиком строительства выступает ФГУП "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом"). Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.
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Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
"После завершения строительства серии Россия будет обладать крупнейшей в мире группировкой серийных атомных ледоколов. Это по-настоящему уникальные суда, ни одна страна мира не имеет даже одного подобного ледокола", - прокомментировал событие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, его слова цитирует пресс-служба ведомства.
Как отметил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка, универсальные атомные ледоколы позволят сделать важный шаг к раскрытию транспортного потенциала Северного морского пути.
Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был ранее построен на "Балтийском заводе", сейчас там идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". В августе 2019 года "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта. Стоимость контракта на еще два судна составила 100 миллиардов рублей.
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