Парад Победы пройдет в Москве 24 июня

"Мы сделаем это <...> в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", — сказал российский лидер по итогам рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.
Юнга лидера эскадренных миноносцев "Ташкент" Боря Кулешин, награжденный орденом Красной Звезды за оборону Севастополя.
Юнга лидера эскадренных миноносцев "Ташкент" Боря Кулешин, награжденный орденом Красной Звезды за оборону Севастополя.
Встреча на Белорусском вокзале первого эшелона бойцов, вернувшихся с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Июнь 1945 года.
Встреча на Белорусском вокзале первого эшелона бойцов, вернувшихся с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Июнь 1945 года.
Третий Украинский фронт. Командир дивизиона награждает колхозника Помкина за подвиг.
Третий Украинский фронт. Командир дивизиона награждает колхозника Помкина за подвиг.
Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, в мае 1945 года водрузившие красное знамя над поверженным Рейхстагом.
Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, в мае 1945 года водрузившие красное знамя над поверженным Рейхстагом.
Оператор Нина Словохотова и штурман Зулейха Сеид-Мамедова в штабе наведения женского истребительного авиаполка.
Оператор Нина Словохотова и штурман Зулейха Сеид-Мамедова в штабе наведения женского истребительного авиаполка.
Художник студии военных художников Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Н. Брыскина.
Художник студии военных художников Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Н. Брыскина.
Штурман 263-го истребительного авиационного полка, капитан Виктор Васильевич Попов.
Штурман 263-го истребительного авиационного полка, капитан Виктор Васильевич Попов.
Военная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине.
Военная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине.
Командир партизанского отряда в Смоленской области знакомит бойцов с оружием.
Командир партизанского отряда в Смоленской области знакомит бойцов с оружием.
Участницы Великой Отечественной войны из Дагестана. В центре — Галина Пуренкова (Курлина).
Участницы Великой Отечественной войны из Дагестана. В центре — Галина Пуренкова (Курлина).
Моряки Балтийского флота беседуют в блокадном Ленинграде с маленькой Люсей, которую вместе с другими детьми вывозят из города. Девочка осталась сиротой — ее родители умерли от голода.
Моряки Балтийского флота беседуют в блокадном Ленинграде с маленькой Люсей, которую вместе с другими детьми вывозят из города. Девочка осталась сиротой — ее родители умерли от голода.
Весна 1945 года. Москвичке Нине Медведевой — восемь лет. Половина ее жизни пришлась на войну.
Весна 1945 года. Москвичке Нине Медведевой — восемь лет. Половина ее жизни пришлась на войну.
Снайпер Максим Пассар, ушедший на фронт добровольцем в 1942-м и за год службы уничтоживший около 240 фашистов.
Снайпер Максим Пассар, ушедший на фронт добровольцем в 1942-м и за год службы уничтоживший около 240 фашистов.
Жители деревни Зубцово. На оккупированных территориях фашисты обязывали жителей носить на шее бирки с названием их деревень.
Жители деревни Зубцово. На оккупированных территориях фашисты обязывали жителей носить на шее бирки с названием их деревень.
Партизаны в дозоре. Тринадцатилетний Леня Федоров и колхозник И. В. Гришин, вступивший в отряд, несмотря на преклонный возраст. Сошихинский район Ленинградской области, июнь 1943 года.
Партизаны в дозоре. Тринадцатилетний Леня Федоров и колхозник И. В. Гришин, вступивший в отряд, несмотря на преклонный возраст. Сошихинский район Ленинградской области, июнь 1943 года.
Советский офицер держит на руках спасенную им девочку из деревни Эльхотово в Северной Осетии.
Советский офицер держит на руках спасенную им девочку из деревни Эльхотово в Северной Осетии.
Летчицы 46-го гвардейского авиационного полка Ирина Себрова, Вера Белик и Надежда Попова. Все они были удостоены звания Героя Советского Союза 23 февраля 1945 года (Вера Белик — посмертно).
Летчицы 46-го гвардейского авиационного полка Ирина Себрова, Вера Белик и Надежда Попова. Все они были удостоены звания Героя Советского Союза 23 февраля 1945 года (Вера Белик — посмертно).
Советский солдат и чешская девочка в селе Чимелице, 1945 год. Фото из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР.
Советский солдат и чешская девочка в селе Чимелице, 1945 год. Фото из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР.
Советский оленевод и английские авиамеханики на аэродроме в Заполярье, 1942 год.
Советский оленевод и английские авиамеханики на аэродроме в Заполярье, 1942 год.
Бойцы взвода разведки 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, штурмовавшие Рейхстаг.
Бойцы взвода разведки 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, штурмовавшие Рейхстаг.
Моряки-десантники Северного флота направляются на катерах в район боевых действий.
Моряки-десантники Северного флота направляются на катерах в район боевых действий.
Юнга лидера эскадренных миноносцев "Ташкент" Боря Кулешин, награжденный орденом Красной Звезды за оборону Севастополя.
Встреча на Белорусском вокзале первого эшелона бойцов, вернувшихся с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Июнь 1945 года.
Третий Украинский фронт. Командир дивизиона награждает колхозника Помкина за подвиг.
Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, в мае 1945 года водрузившие красное знамя над поверженным Рейхстагом.
Оператор Нина Словохотова и штурман Зулейха Сеид-Мамедова в штабе наведения женского истребительного авиаполка.
Художник студии военных художников Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Н. Брыскина.
Штурман 263-го истребительного авиационного полка, капитан Виктор Васильевич Попов.
Военная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине.
Командир партизанского отряда в Смоленской области знакомит бойцов с оружием.
Участницы Великой Отечественной войны из Дагестана. В центре — Галина Пуренкова (Курлина).
Моряки Балтийского флота беседуют в блокадном Ленинграде с маленькой Люсей, которую вместе с другими детьми вывозят из города. Девочка осталась сиротой — ее родители умерли от голода.
Весна 1945 года. Москвичке Нине Медведевой — восемь лет. Половина ее жизни пришлась на войну.
Снайпер Максим Пассар, ушедший на фронт добровольцем в 1942-м и за год службы уничтоживший около 240 фашистов.
Жители деревни Зубцово. На оккупированных территориях фашисты обязывали жителей носить на шее бирки с названием их деревень.
Партизаны в дозоре. Тринадцатилетний Леня Федоров и колхозник И. В. Гришин, вступивший в отряд, несмотря на преклонный возраст. Сошихинский район Ленинградской области, июнь 1943 года.
Советский офицер держит на руках спасенную им девочку из деревни Эльхотово в Северной Осетии.
Летчицы 46-го гвардейского авиационного полка Ирина Себрова, Вера Белик и Надежда Попова. Все они были удостоены звания Героя Советского Союза 23 февраля 1945 года (Вера Белик — посмертно).
Советский солдат и чешская девочка в селе Чимелице, 1945 год. Фото из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР.
Советский оленевод и английские авиамеханики на аэродроме в Заполярье, 1942 год.
Бойцы взвода разведки 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, штурмовавшие Рейхстаг.
Моряки-десантники Северного флота направляются на катерах в район боевых действий.